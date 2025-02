«Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι’ αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος». Αυτοί είναι κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού «Espresso Macchiato» με το οποίο η Εσθονία θα πάει στον διαγωνισμό της Eurovision που θα γίνει τον Μάιο στη Βασιλεία και έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Ιταλίας, που ζητά να ακυρωθεί η συμμετοχή.

Σε σπαστά αγγλικά και ιταλικά ο ράπερ Tommy Cash περιγράφει μια ζωή γλυκιάς απόλαυσης. «Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante», (Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός) λέει το τραγούδι.

«Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso», (Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι’ αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος) τραγουδά ο Cash.

«Όποιος προσβάλλει την Ιταλία πρέπει να μείνει εκτός Eurovision»

Η Codacons, μια καταναλωτική ένωση, έχει καταθέσει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), αμφισβητώντας το αν «είναι σωστό να επιτραπεί ένα τραγούδι που προσβάλλει μια χώρα και μια ολόκληρη κοινότητα» να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

«Παρά την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, που πρέπει να χαρακτηρίζει διοργανώσεις όπως η Eurovision, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αμφιβολίες για τη συμπερίληψη ενός τραγουδιού που προσβάλλει μια πληθώρα ατόμων σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθείται από κοινό σε όλο τον κόσμο» ανέφερε η ένωση σύμφωνα με τον Guardian.

Ο γερουσιαστής του ακροδεξιού κόμματος Lega, Gian Marco Centinaio έφτιαξε προεκλογικό φυλλάδιο με στιγμιότυπο του Cash να πίνει καφέ από χάρτινο ποτήρι στο βίντεο του τραγουδιού, με τη λεζάντα «όποιος προσβάλλει την Ιταλία πρέπει να μείνει εκτός Eurovision». Ο Centinaio έγραψε στο Instagram: «Αυτός ο τραγουδιστής πρέπει να έρθει στην Ιταλία για να δει πώς δουλεύουν οι καλοί άνθρωποι πριν γράψει τόσο χαζά τραγούδια γεμάτα στερεότυπα».