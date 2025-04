Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να πουλήσουν περισσότερη ενέργεια και αμυντικό εξοπλισμό στην Ινδία, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα, προσθέτοντας ότι οι δεσμοί μεταξύ Ουάσινγκτον και Νέου Δελχί θα διαμορφώσουν τον 21ο αιώνα.

«Αν η Ινδία και οι ΗΠΑ συνεργαστούν επιτυχώς, θα δούμε έναν 21ο αιώνα με ευημερία και ειρήνη», τόνισε ο Βανς σε ομιλία του στην πόλη Τζαϊπούρ στη ΒΔ Ινδία.

«Αλλά εάν δεν καταφέρουμε με επιτυχία να συνεργαστούμε, ο 21ος αιώνας ενδέχεται να είναι μια πολύ σκοτεινή περίοδος για όλη την ανθρωπότητα», πρόσθεσε.

Η τετραήμερη επίσκεψη του Βανς στην Ινδία έχει σε μεγάλο βαθμό και ιδιωτικό χαρακτήρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδεψε στη χώρα με τη σύζυγό του, την Ούσα, η οποία έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια από ινδούς γονείς, και τα τρία παιδιά τους.

Η επίσκεψη, όμως, έρχεται και σε μια στιγμή που το Νέο Δελχί επιχειρεί να διαπραγματευθεί τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα του. Η Ινδία απειλείται με επιβολή δασμών 26% στις εξαγωγές της στις ΗΠΑ, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 9 Απριλίου, πριν προχωρήσει στην αναβολή τους για 90 ημέρες.

«Ο πρωθυπουργός Μόντι είναι ένας σκληρός διαπραγματευτής. Κάνει σκληρό παζάρι», είπε ο Βανς στην ομιλία του στην Τζαϊπούρ.

Η Ινδία ελπίζει να «ολοκληρώσει θετικά» το πρώτο μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας μέχρι το φθινόπωρο, δήλωσε χθες από το Σαν Φρανσίσκο η ινδή υπουργός Οικονομικών Νιρμάλα Σίθαραμαν.

Ο Βανς δήλωσε ότι εκείνος και ο Μόντι σημείωσαν πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες και επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν οριστικοποιήσει τους αντιπροσώπους για την εμπορική διαπραγμάτευση. «Θέτει έναν οδικό χάρτη προς μια τελική συμφωνία μεταξύ των εθνών μας», είπε.

«Εξετάσαμε την πρόοδο που σημειώθηκε με γρήγορους ρυθμούς μετά την επίσκεψή μου στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε στο X ο ινδός πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Δεσμευόμαστε σε αμοιβαία επωφελή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών μεταξύ ανθρώπων και εμπορίου, τεχνολογίας, άμυνας, ενέργειας και ανθρώπων. Η Ολοκληρωμένη Παγκόσμια Στρατηγική Συνεργασία Ινδίας-ΗΠΑ θα είναι μια καθοριστική εταιρική σχέση του 21ου αιώνα για ένα καλύτερο μέλλον του λαού μας και του κόσμου».

Pleased to welcome US @VP @JDVance and his family in New Delhi. We reviewed the fast-paced progress following my visit to the US and meeting with President Trump. We are committed to mutually beneficial cooperation, including in trade, technology, defence, energy and… pic.twitter.com/LRNmodIZLB

— Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2025