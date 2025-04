Αυτό το Πάσχα ήταν διαφορετικό για τους Καθολικούς στην Ιταλία. Η καθιερωμένη κυριακάτικη λειτουργία δεν τελέστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο, που εμφανίστηκε για να ευλογήσει τους πιστούς και η μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε με τον θάνατό του, βυθίζοντας στη θλίψη όχι μόνο την Ιταλία αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

Η σύντομη εμφάνισή του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, σχεδόν 24 ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, έτυχε επευφημιών από το συγκεντρωμένο πλήθος, που αριθμούσε πάνω από 35.000 πιστούς.

This was Pope Francis’s last public appearance. His final gesture of love for the Church was the Urbi et Orbi blessing with which Catholics celebrate the Resurrection on Easter. Let us listen to his words and pray for the eternal repose of our shepherd. pic.twitter.com/F5Kr5T81Sq

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) April 21, 2025