Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν χθες Σάββατο 19/4 στους δρόμους της Νέας Υόρκης και αρκετών ακόμη μεγάλων αστικών κέντρων των ΗΠΑ, παίρνοντας μέρος στη δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 2 εβδομάδες.

«Δεν υπάρχει βασιλιάς στην Αμερική», ή «Αντίσταση στην Τυραννία», διάβαζε κανείς σε πλακάτ διαδηλωτών στη Νέα Υόρκη, ενώ άλλοι κράδαιναν εικόνες του Ρεπουμπλικάνου με μουστάκι α λα Χίτλερ.

«Η δημοκρατία διατρέχει μεγάλο κίνδυνο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 73χρονη Κάθι Βάλι, η οικογένεια της οποίας επέζησε από το Ολοκαύτωμα. Πρόσθεσε πως αυτά που της αφηγούνταν οι γονείς της για την άνοδο του ναζισμού τα χρόνια του 1930 «πάνε να γίνουν εδώ». «Η διαφορά με άλλους φασίστες (…) είναι πως ο Τραμπ είναι πολύ βλάκας για να είναι αποτελεσματικός κι η ομάδα του είναι διχασμένη» συμπλήρωσε.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ιδιαίτερα την αντιμεταναστευτική πολιτική του Λευκού Οίκου, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε εντολή να ανασταλούν οι απελάσεις μεταναστών δυνάμει νόμου του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών».

«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ», φώναζαν ρυθμικά διαδηλωτές συγκεντρωμένοι μπροστά στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, όχι μακριά από τον πασίγνωστο Trump Tower του μεγιστάνα.

BREAKING: A large group of protesters are marching toward the White House to protest Trump on his doorstep. He’s not going to like this. Trump’s fantasy world where everyone loves him is falling apart as we speak. pic.twitter.com/Qx7W1tr7DI

— Trump’s Lies (Commentary) (@MAGALieTracker) April 19, 2025