Χιλιάδες Τούρκοι βγήκαν στους δρόμους σήμερα, αψηφώντας την απαγόρευση διαδηλώσεων, για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την «αντιδημοκρατική», όπως τη χαρακτήρισαν, κράτηση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τα οδοφράγματα που έστησε η Αστυνομία δεν ήταν ικανά να εμποδίσουν το πλήθος, που συγκεντρώθηκε σε πανεπιστήμια, πλατείες και αστυνομικά τμήματα για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Ιμάμογλου.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και προσπάθησε να απωθήσει τους διαδηλωτές, πυροβολώντας τους με σφαίρες από καουτσούκ.

Students of #Istanbul University are holding a protest against the cancellation of their diploma and the detention of Mayor Ekrem #Imamoglu. Police use pepper gas and rubber bullets against the protesters.#Turkey #CHP pic.twitter.com/LDiWKBuza4

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) March 19, 2025