Kαύσιμα για αεριωθούμενα αεροσκάφη, για λογαριασμό των ΗΠΑ μετέφερε το δεξαμενόπλοιο MV Stena Immaculate, όταν χτυπήθηκε από το πορτογαλικής σημαίας φορτηγό Solong, στη Βόρεια Θάλασσα, ανέφερε η αμερικανική εφοδιαστική εταιρεία Crowley, η οποία είναι συνδιοκτήτης – μαζί με τη σουηδική Stena Sphere – και διαχειρίζεται το τάνκερ. Η Stena Sphere ελέγχεται από την οικογένεια δισεκατομμυριούχων Olsson.

Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου, που αποτελείται από περισσότερα από 20 άτομα, είναι πλέον ασφαλές, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση της εταιρείας με έδρα τη Φλόριντα, στην οποία εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι το φορτίο του – καύσιμο τύπου κηροζίνης Jet-A1 – χύνεται στη θάλασσα, καθώς η δεξαμενή του υπέστη ρήξη, λόγω της σύγκρουσης. Παρά την τοξικότητα του καυσίμου, εκφράζεται μικρή αισιοδοξία ότι λόγω της σύστασής του, θα διαλυθεί πιο γρήγορα.

Όπως μεταδίδει το BBC, το MV Stena Immaculate συμμετέχει σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα των ΗΠΑ που έχει σχεδιαστεί για να προμηθεύει τις ένοπλες δυνάμεις με καύσιμα σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης ή εθνικής έκτακτης ανάγκης. Άλλωστε, η αμερικανική αεροπορία έχει πολλές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εν λόγω τάνκερ είναι ένα από τα μόλις 10 που έχουν εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα. Βάσει της σύμβασης μπορούν να κληθούν για εξυπηρέτηση των αναγκών του αμερικανικού στρατού άμεσα και ανά πάσα στιγμή.

Το υπό αμερικανική σημαία τάνκερ είχε ξεκινήσει από το ελληνικό λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων, με προορισμό το Killingholme, στη Βρετανία και βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το Χαλ, όταν έπεσε πάνω του το φορτηγό, που έπλεε από το σκωτσέζικο λιμάνι Grangemouth με προορισμό το Ρότερνταμ, στην Ολλανδία.

Στο πετρελαιοφόρο ξέσπασε αμέσως τεράστια φωτιά, η οποία επεκτάθηκε και στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που ανήκει στη γερμανική εταιρεία Reederei Köpping.

I am deeply concerned to hear of the #NorthSea collision between an oil tanker and a cargo vessel. My first thoughts are with the vessels crews and their families but as a marine biologist from #Lincolnshire I am also very worried about the impact on vulnerable marine species. pic.twitter.com/dYvnaXv7mF

— Dr. Daniel M Moore (@DanielMMoore_) March 10, 2025

36 μέλη των δύο πληρωμάτων μεταφέρθηκαν στη στεριά και ένα στο νοσοκομείο, ανέφερε τοπικός αξιωματούχος, ενώ η βρετανική ακτοφυλακή σημείωσε ότι μια «αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη» για τον «πιθανό» κίνδυνο ρύπανσης από ναυτικό ατύχημα. «Το συμβάν συνεχίζεται ακόμη και η αξιολόγηση πιθανών απαραίτητων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη στεριά στο Γκρίμσμπι (βορειοανατολική Αγγλία), είπε ο διοικητής του λιμένα, Μάρτιν Μπόιερς, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι τραυματίες έφτασαν στη στεριά «με τρία σκάφη» και «ασθενοφόρα κάνουν ουρά στην προκυμαία» του λιμανιού, είπε, διευκρινίζοντας ότι το ένα από τα πλοία ήταν αγκυροβολημένο την ώρα της σύγκρουσης.

This morning, the oil tanker STENA IMMACULATE and the container ship SOLONG were involved in a collision in the North Sea.

MarineTraffic data shows that the incident occurred at approximately 09:48 UTC. The 183-metre-long oil tanker was anchored off Immingham when it was struck… pic.twitter.com/AEJCQ4l84K

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 10, 2025