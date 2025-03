Η ναυαρχίδα του 6ου Αμερικανικού Στόλου το USS Mount Whitney βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας, πραγματοποιώντας μια ακόμα επίσκεψη το νησί η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μάλιστα η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Τζούλι Σ. Ντέιβις με ανάρτησή της σημειώνει πως η επίσκεψη του USS Mount Whitney έρχεται να ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή.

🇺🇸 SIXTH Fleet command ship USS MOUNT WHITNEY has returned to 🇨🇾. This visit strengthens the bond between our nations & advances 🇺🇸’s interests in the region. With each port call, we are working towards a stronger, safer & more prosperous America. pic.twitter.com/WySDXcfjfk

— Julie S. Davis (@USAmbCy) March 6, 2025