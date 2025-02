Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από την αιτία θανάτου του βραβευμένου με Όσκαρ 95χρονου Τζιν Χάκμαν και της 65χρονης συζύγου του Μπέτσι Αρακάουα, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό.

Το Fox News εξασφάλισε το ηχητικό του εργάτη που βρήκε τα πτώματα και κάλεσε το 911. Ταραγμένος μπροστά στη θέα των πτωμάτων καλεί τις Αρχές και επαναλαμβάνει «Θεέ μου», προτρέποντας τους να φτάσουν γρήγορα στο σπίτι του διάσημου ζευγαριού. «Όχι, δεν κινούνται. Παρακαλώ, στείλτε κάποιον εδώ γρήγορα» ακούγεται να λέει.

NEW: Actor Gene Hackman’s German shepherd was found deceased in a bathroom closet about 15 feet from his wife’s “mummified” body, according to new reports.

The 9/11 audio has also been released.

According to the New York Times, pills were found scattered around near the body… pic.twitter.com/PUpMFA5gRM

