Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ανατολικές ΗΠΑ, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες. Απ’ αυτούς, οι οκτώ ήταν στην Πολιτεία Κεντάκι.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι χάσαμε τουλάχιστον οκτώ κατοίκους του Κεντάκι εξαιτίας αυτού του μετεωρολογικού επεισοδίου», δήλωσε χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Κυβερνήτης της Πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.

At least nine dead as a powerful storm system battered the South with severe weather and flooding. Kentucky was hit hardest, with eight deaths. Gov. Beshear warned the toll may rise. Flash flood warnings were issued across KY, TN, WV, and NC throughout the weekend. pic.twitter.com/xdIbybcff8

