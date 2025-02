Κανένας μεμονωμένος ιδιώτης, σίγουρα όχι κάποιος του οποίου ο πλούτος και το δίκτυο επιχειρήσεων υπόκεινται άμεσα στην εποπτεία των ομοσπονδιακών αρχών, δεν έχει ασκήσει την εξουσία που έχει αυτή την στιγμή ο Ίλον Μασκ επί των μηχανισμών της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό του ήταν σαφής με τη δημιουργία του περίφημου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας DOGE. Nα διαλύσει το τέρας της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, μειώνοντας τους προϋπολογισμούς, αποψιλώνοντας τη δημόσια διοίκηση και αφαιρώντας από τις ανεξάρτητες υπηρεσίες τη δυνατότητα να εμποδίζουν τους στόχους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα νέο άρθρο, το TIME κάνει λόγο για έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ίλον Μασκ με τον κρατικό μηχανισμό, αποτυπώνοντας τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο με φόντο ένα κατακόκκινο εξώφυλλο, να κάθεται στο εμβληματικό Resolute έπιπλο γραφείο του 19ου αιώνα, που κυριαρχεί στο Λευκό Οίκο, σε μια θέση που κανονικά έχει αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, όπως και ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ έχει επιβεβαιώσει, ο Μασκ δεν φαίνεται να λογοδοτεί σε κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος έδωσε στον ευεργέτη της προεκλογικής του εκστρατείας μια σαρωτική εντολή να ευθυγραμμίσει την κυβέρνηση με την ατζέντα του.

Η ηγεσία της USAID είχε επιτρέψει στην ομάδα του Musk, μια ομάδα νέων και πρόθυμων οπαδών του, να περάσει αρκετές ημέρες μέσα στα κεντρικά γραφεία της στα τέλη Ιανουαρίου. «Τα παιδιά του DOGE», όπως τους αποκαλούσαν κατ’ ιδίαν ορισμένοι από τους υπαλλήλους, περπατούσαν στους διαδρόμους με πρόχειρα σημειωματάρια στα χέρια, εξέταζαν τα γραφεία και ρωτούσαν τους διευθυντές, σύμφωνα με αρκετούς υπαλλήλους της USAID που περιέγραψαν τα γεγονότα στο TIME.

Αλλά καθώς έφτασε το Σαββατοκύριακο, τα αιτήματά τους -συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών- έφτασαν πολύ μακριά για τους επικεφαλής ασφαλείας του οργανισμού. Οι άνδρες της DOGE απείλησαν να καλέσουν τους αμερικανούς σερίφηδες και να τους βάλουν να εκκενώσουν το κτίριο. Ενημέρωσαν επίσης τον Musk για το πρόβλημα. «Η USAID είναι μια εγκληματική οργάνωση», έγραψε ο Μασκ στους 215 εκατομμύρια οπαδούς του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, λίγο αργότερα. «Ήρθε η ώρα να πεθάνει».

Ήδη, η ομάδα του DOGE έχει αναλάβει την Υπηρεσία Ψηφιακών Υπηρεσιών των ΗΠΑ και έχει δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ανθρώπινων πόρων, το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM). Το υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, φοβούμενο ότι επίκειται εντολή αυτοαποκεφαλισμού. Λίγες υπηρεσίες φαίνονται ασφαλείς. Ο Μασκ έχει δείξει ότι δεν ανέχεται καμία αντίθεση, όσο δικαιολογημένη και αν είναι. Λίγες ημέρες πριν από το δράμα στην USAID, ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε την πρόσβαση του DOGE στο ομοσπονδιακό σύστημα πληρωμών των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος αναγκάστηκε να αποσυρθεί και ο νεοδιορισθείς υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έδωσε στο DOGE την πρόσβαση που ζητούσε. Η διοίκηση συμφώνησε στις 5 Φεβρουαρίου να περιορίσει την πρόσβαση αυτή, τουλάχιστον προσωρινά, μετά από μήνυση μιας ομάδας πρώην και νυν υπαλλήλων.

Η ενδυνάμωση της USDS ξεκίνησε την ημέρα των εγκαινίων. Ένα από τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα του Τραμπ τη μετονόμασε σε «United States DOGE Service», διατηρώντας επιμελώς το ακρωνύμιο του γραφείου. Το διάταγμα εξασφάλισε επίσης ότι η νέα οντότητα θα αναφέρεται απευθείας στον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Έκτοτε, το γραφείο έχει εγκατασταθεί εντός των υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομικών. Άρχισε να αποκτά πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα του προσωπικού, να απολύει εργολάβους και να μπλοκάρει τις πληρωμές για τις συμβάσεις τους.

Ο Μασκ έστειλε επίσης μια ομάδα στο OPM. Το γραφείο κατέχει αρχεία για 2,1 εκατομμύρια εργαζόμενους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχεδόν κάθε ομοσπονδιακού υπαλλήλου και παρακολουθεί 59 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ομοσπονδιακά ασφάλιστρα υγειονομικής περίθαλψης και 88 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε πληρωμές σε ομοσπονδιακούς συνταξιούχους. Η μαζική προσφορά εξαγοράς προς τους κυβερνητικούς υπαλλήλους προήλθε από την ομάδα του Μασκ στο OPM, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις ενέργειες αυτές.

Όλα τα παραπάνω αρχικά δεν σχολιάστηκαν από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Κίνας, έσπευσαν να τον ρωτήσουν σχετικά.

Η απάντηση που έλαβαν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ειρωνική. «Κυκλοφορεί ακόμη το περιοδικό ΤΙΜΕ; Ούτε που το γνώριζα αυτό» αρκέστηκε να απαντήσει.

Trump comments on TIME’s new cover with Elon Musk:

Is TIME magazine still in business? I didn’t even know that. https://t.co/CzkCh5XyER pic.twitter.com/KSHzVPNgi4

— Clash Report (@clashreport) February 7, 2025