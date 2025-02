To Villa Park, στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, έδρα της Aston Villa, ετοιμάζεται να υποδεχθεί, στις 5 Ιουλίου, το μεγαλύτερο heavy metal event, όλων των εποχών. Η πρωτότυπη σύνθεση των Black Sabbath θα επανενωθεί για την τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne. Προς τιμήν του Άγγλου τραγουδιστή της heavy metal θα ανέβουν στην σκηνή οι Metallica, Slayer, Pantera και πολλοί άλλοι, σε ένα show μέταλ ψυχής που θα ενώσει πολλές γενιές. Πάνω και κάτω από την σκηνή.

Black Sabbath: Το χρονικό της επανένωσης

Ο Ozzy Osbourne θα κλείσει την σπουδαία καριέρα του, στην γενέτειρά του, πόλη, έχοντας δίπλα του τους Black Sabbath, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, τα δε εισιτήρια θα πωλούνται από τις 10 π.μ. στις 14 Φεβρουαρίου. Ήδη ο μουσικός διευθυντής της συναυλίας, Tom Morello των Rage Against the Machine , υπόσχεται: «ότι αυτό θα είναι το καλύτερο heavy metal show ποτέ». Και ουδείς αμφιβάλλει για αυτό. Η είδηση πάντως της επανένωσης των Sabbath έστω και σε μία συναυλία έχει δημιουργήσει παροξυσμό. Κανείς δεν περίμενε πλέον ότι ο Osbourne, θα συναντηθεί με τον κιθαρίστα Tony Iommi, τον μπασίστα Geezer Butler και τον ντράμερ Bill Ward. Όχι μόνο γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και επειδή το σύνολο της ηλικίας των μελών του «κουαρτέτου» φθάνει τα 303 χρόνια.

Οι Black Sabbath, οι οποίοι έχουν πουλήσει 75 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, παραμένουν αναμφισβήτητα το πιο ισχυρό heavy rock συγκρότημα στην ιστορία. Συνθέσεις με ψυχεδελικές … διαθέσεις με συντριπτική δύναμη, εμπνέονται εν μέρει από τους industrial ήχους της πατρίδας τους Μπέρμιγχαμ, διαμόρφωσαν ολόκληρο το στυλ του heavy metal. Τα πρώτα οκτώ άλμπουμ τους, είχαν τον Osbourne στη φωνή και περιελάμβαναν το Νο. 1 Paranoid του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και κλασικά έργα όπως το «Master of Reality» και το ομώνυμο ντεμπούτο τους το 1970. Ο Osbourne, τους άφησε για την σόλο καριέρα το 1979 και στον «ρόλο» του εμφανίστηκαν τραγουδιστές όπως ο Ronnie James Dio των Rainbow, ο Ian Gillan των Deep Purple και ο Tony Martin, προτού ο Osbourne επανέλθει, το 1997.

Η τελευταία φορά που η αρχική σύνθεση εμφανίστηκε ήταν στην περιοδεία Ozzfest το 2005 , μετά την οποία ο Ward αποχώρησε από το γκρουπ. Αργότερα ανακοινώθηκε ως μέρος της σύνθεσης για μια περιοδεία (και για στούντιο άλμπουμ) το 2012, αλλά έφυγε και πάλι πριν συνεισφέρει στην ηχογράφηση, επικαλούμενος διαφωνία για το συμβόλαιο. Ο Osbourne τον επέπληξε δημόσια και είπε ότι ο Ward δεν ήταν έτοιμος να παίξει χάρη στην επέμβαση στον ώμο, γράφοντας στο Facebook: «Βαθιά μέσα σου ήξερες ότι δεν ήσουν ικανός να κάνεις το άλμπουμ και μια περιοδεία 16 μηνών… Λοιπόν, πώς φταίω για όλα αυτά; Σταματήστε να παίζετε το θύμα και να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και τους θαυμαστές μας».

Το τελευταίο τους άλμπουμ 13 κυκλοφόρησε το 2013 και ο ντράμερ του Rage Against the Machine, Μπραντ Γουίλκ, πήρε την θέση του Ward. Οι Black Sabbath ανακοίνωσαν το τέλος της καριέρας τους, παρουσιάζοντας την τελευταία περιοδεία με τίτλο The End, η οποία ολοκληρώθηκε στο Μπέρμιγχαμ τον Φεβρουάριο του 2017. Αυτή τη φορά, ο Tommy Clufetos έπαιξε ντραμς. Αλλά ο Osbourne δήλωσε ότι υπήρχε τριβή μεταξύ του ίδιου και των άλλων αρχικών μελών: «Πέρασα εννέα ή 10 χρόνια στους Sabbath, αλλά ήμουν μακριά τους για πάνω από 30 χρόνια. Μαζί τους είμαι απλά τραγουδιστής. Μόνος μου μπορώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Έπαιρνα άσχημα συναισθήματα από αυτούς επειδή ήμουν ο Ozzy. Δεν ξέρω, τι στο διάολο μπορεί να είμαι;» Είπε επίσης ότι του έλειπε ο Ward. «Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι ο Bill Ward δεν ήταν εκεί… Ο Tommy τα πήγε περίφημα, αλλά οι τέσσερις που το ξεκινήσαμε αυτοί έπρεπε και να το τελειώσουμε. Αυτές οι τελευταίες συναυλίες στο Μπέρμιγχαμ ήταν γλυκόπικρες. Σκέφτομαι πόσα κάναμε, που και πως φθάσαμε και θα ήταν καλό να το είχαμε μοιραστεί εμείς οι τέσσερεις. Ίσως μια μέρα να γίνει μια τελευταία συναυλία, δεν ξέρω».

Μπορεί τότε να μην ξέρει αλλά τώρα γνωρίζει. Σε δήλωσή του, ο Osbourne σημειώνει: «Είναι η ώρα μου να επιστρέψω στην αρχή… Είναι ώρα για μένα να επιστρέψω στον τόπο όπου γεννήθηκα. Πόσο ευλογημένος είμαι που το κάνω με τη βοήθεια ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι το πραγματικό σπίτι του metal. Μπέρμιγχαμ για πάντα».

«Back to the beginning»: Ποιοι άλλοι θα εμφανιστούν στη μεγαλύτερη μέταλ συναυλία όλων των εποχών

Η συναυλία θα περιλαμβάνει ένα σύντομο σόλο σετ από τον Osbourne πριν παίξει με τους Black Sabbath. Στην βραδιά αυτή μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν οι Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax και Mastodon, ενώ θα υπάρξουν ειδικές εμφανίσεις από τον frontman των Smashing Pumpkins, Billy Corgan, τον frontman των Disturbed, David Draiman, Duff McKagan και Slash, Frank Bello και Scottrax, Linth Frempkins, Durst, Jonathan Davis των Korn και πολλοί άλλοι. Τα κέρδη από τη συναυλία θα μοιραστούν μεταξύ τριών φιλανθρωπικών οργανώσεων: του Cure Parkinson’s, του Birmingham Children’s Hospital και του Acorns Children’s Hospice με έδρα το Μπέρμιγχαμ.

Θα είναι η τελευταία συναυλία του Ozbourne;

Το 2022 ο Ozzy, έκανε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη μετά από πτώση που είχε το 2019. Η αναμενόμενη περιοδεία του 2023 ακυρώθηκε καθώς συνέχιζε να αναρρώνει, με τον Osbourne να σημειώνει: «Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι οι μέρες της περιοδείας μου θα είχαν τελειώσει με αυτόν τον τρόπο».

Όπως όλα δείχνουν η τελευταία του συναυλία θα είναι στο σπίτι της Aston Villa , της ποδοσφαιρικής ομάδας που εδρεύει στην περιοχή Aston του Μπέρμιγχαμ όπου μεγάλωσε ο Osbourne πριν σχηματίσει τους Black Sabbath το 1968. Ο Osbourne εμφανίστηκε πρόσφατα σε ένα βίντεο που προώθησε την εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2024-25 και δημιούργησε μια επίσημη σειρά μπλουζών με τον σύλλογο.

Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Η γενική προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14/2 στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) και κάθε θεατής θα έχει δικαίωμα να κλείνει μέχρι 6 εισιτήρια. Οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο οι διοργανωτές έχουν ενημερώσει ότι θα κυκλοφορήσουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη θέση που επιθυμούν να έχουν οι θεατές στο γήπεδο. Από τις 11/2 έως και τις 14/2 θα είναι διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός εισιτηρίων για ειδικές κατηγορίες του κοινού.

Κρίνοντας από μια άλλη φετινή ιστορική επανένωση, εκείνη των Oasis, θα χρειαστεί αρκετή υπομονή στις ψηφιακές ουρές για την εύρεση και αγορά του πολυπόθητου εισιτήριου, αλλά και «γερό πορτοφόλι».

Πτήσεις για Μπέρμινγχαμ

Προς το παρόν δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη με το Μπέρμιγχαμ.