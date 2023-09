Mετά την επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα, o Ozzy Osbourne αποκάλυψε τα σχέδιά του για το 2024. Ο θρυλικός τραγουδιστής της metal και πρώην αρχηγός των Black Sabbath σε νέα του συνέντευξη στο Metal Hammer δήλωσε ότι έχει αρχίσει ήδη να ετοιμάζει νέο δίσκο, τον οποίο προγραμματίζει να ηχογραφήσει στις αρχές του 2024.

Mετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση – που λέει ότι θα είναι η τελευταία του – o Ozzy δήλωσε: «Έχω ηχογραφήσει δύο άλμπουμ αρκετά πρόσφατα, αλλά θέλω να κάνω ένα ακόμη και μετά να επιστρέψω στον δρόμο».

