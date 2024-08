Όπως πολύ ευφάνταστα έγραψε το Rolling Stone, στην διαδικτυακή του σελίδα, «η κόλαση δεν έχει παγώσει, αλλά οι Oasis επανενώθηκαν», έστω και για σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Δεκαπέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους, τα αδέρφια Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ προφανώς άφησαν κατά μέρος τις διαφορές τους, ανακοίνωσαν την περιοδεία Oasis Live ’25 νωρίς το πρωί της Τρίτης 27 Αυγούστου. Δεν είναι επίσης σαφές ποια μέλη του αρχικού συγκροτήματος θα ενωθούν με τους αδελφούς Γκάλαχερ.

Οι Oasis θα εμφανιστούν στο Κάρντιφ, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο το καλοκαίρι του 2025. Σε ένα δελτίο τύπου σημειώνεται ότι αυτές είναι οι μοναδικές τους συναυλίες στην Ευρώπη του χρόνου και ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για το Oasis Live ’25 να πάει σε άλλες ηπείρους εκτός της Ευρώπης αργότερα τον επόμενο χρόνο».

«Τα όπλα έχουν σωπάσει. Τα αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά». Με αυτή την δήλωση στο «X», το σούπερ γκρουπ έβαλε τέλος στις φήμες και τις εικασίες, που το περασμένο Σαββατοκύριακο πήραν την μορφή χιονοστιβάδας, στα κοινωνικά δίκτυα. Στα περί της επανένωσής τους, φυσικά σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αναγγελία της deluxe έκδοσης στις 30 Αυγούστου, του ντεμπούτου άλμπουμ τους «Definitely Maybe», με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του (30 Αυγούστου 1994).

Τα όπλα μπορεί να σιώπησαν, αλλά τις μπαλοθιές τους, συχνά – πυκνά τις έριχναν, αφήνοντας να αιωρούνται οι καπνοί των εκπυρσοκροτήσεων. Άλλωστε, πρόκειται για ένα από τα πλέον εμπορικά συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, δημιούργησαν μύθο, οι φανς τους όλα αυτά τα χρόνια αναζητούσαν την χαραμάδα εκείνη που θα τους έδινε την δυνατότητα να ονειρευτούν την επιστροφή των ειδώλων τους. Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η αμοιβή τους για την περιοδεία αγγίζει τα 50 εκ. λίρες, ενώ τα συνολικά έσοδα μπορεί να φτάσουν τις 400 εκ. λίρες, όπως αναφέρει η The Sun.

Η Μπρίτποπ και η χαμένη αισιοδοξία

Το όποιο θέμα με τους Oasis, και εν προκειμένω της επανένωσής τους, δεν είναι ούτε μόνο μουσικό ούτε μόνο οικονομικό, τόσο για το γκρουπ όσο και για το συν αυτώ. Ήταν οι κύριοι εκφραστές της Μπρίτποπ, όπως και οι Blur, Suede, Pulp, του πολιτιστικού κινήματος που με έδρα τη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έδινε έμφαση στη βρετανικότητα. Μουσικά, η Μπριτποπ παρήγαγε φωτεινό και εν πολλοίς εύκολο στην κατανάλωση εναλλακτικό ροκ. Αντίδραση στα πιο σκοτεινά θέματα της γκραντζ μουσικής των ΗΠΑ και της μουσικής σκηνής σουγκέιζ (υποείδος ίντι και εναλλακτικής ροκ) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ρεύμα της Μπρίτποπ έκανε το βρετανικό εναλλακτικό ροκ μέινστριμ και έφερε στο προσκήνιο το μεγαλύτερο (;) βρετανικό λαϊκό πολιτιστικό κίνημα, την Cool Britannia (το όνομα είναι ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του βρετανικού πατριωτικού τραγουδιού «Rule, Britannia!». Εμπνευσμένη από το Swinging London, από την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του 1960, ήταν η περίοδος αυξημένης υπερηφάνειας (της κουλτούρας) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιστροφή των Oasis και των Εργατικών

Ήταν τότε στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 και ως τα τέλη της, όταν η συντηρητική κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ παρέδιδε την σκυτάλη της εξουσίας στον Τόνι Μπλερ των Εργατικών στις εκλογές του 1997. Η επιτυχία της Μπρίτποπ και μουσικών συγκροτημάτων αντανακλούσε τότε το αίσθημα αισιοδοξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τα ταραχώδη χρόνια των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Κατά διαβολική (;) σύμπτωση, η επανένωση των Oasis, έρχεται, σχεδόν δύο μήνες μετά τις τελευταίες γενικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου (διεξήχθησαν στις 4 Ιουλίου 2024), και νικητές αναδείχθηκαν οι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια διακυβέρνηση των 14 τελευταίων ετών των Συντηρητικών.

Όπως έγραψε ο βρετανικός Τύπος, η νίκη των Εργατικών δεν ήταν ένα απλό «λουτρό αίματος» των Συντηρητικών ή μια συντριβή του Ρίσι Σούνακ. Η άνετη αυτοδυναμία των 412 εδρών καταδεικνύει την ανάγκη του βρετανικού λαού – μετά από 14 χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης – για ουσιαστική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Να κινητοποιήσει το σύνολο της βρετανικής κοινωνίας (η αποχή ανήλθε στο 40% στις εκλογές, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό) και να ανατρέψει το κυρίαρχο οικονομικό δόγμα. Να ανασχέσει τη θηριώδη άνοδο του βρετανικού δημοσίου χρέους και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που προκάλεσε το Brexit.

Ας μην ξεχνάμε, ότι τα χρόνια των Oasis και των Blur – η μεταξύ τους μάχη, ονομάστηκε «The Battle of Britpop». Ενώ η μουσική ήταν το κέντρο, δεν έμειναν έξω η μόδα, η τέχνη και η πολιτική. Ο Τόνι Μπλερ και οι Εργατικοί ευθυγραμμίστηκαν τότε με το κίνημα της Μπριτποπ.

Πωλήσεις και ρεκόρ που ζαλίζουν

Η μουσική ως αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών δεν μπορεί να απομονωθεί από την εξέλιξη των κοινωνιών και όσων διαδραματίζονται μέσα σε αυτές. Κανείς δεν λέει ότι τους πήρε τηλέφωνο ο ηγέτης των Εργατικών και τους είπε να προχωρήσουν στην πολυπόθητη reunion. Αλλά η εξέλιξη του κόσμου δεν πραγματοποιείται ακούσια των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών. Όπως για παράδειγμα, η επανένωση δεν είναι ανεξάρτητη των πωλήσεων που έχει σημειώσει το συγκρότημα. Έχει πουλήσει 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και όπως έχει σημειωθεί από το Guinness World Records, είναι το πιο επιτυχημένο συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των ετών 1995 και 2005. Είχαν 22 συνεχόμενες επιτυχίες στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 1994 και 2008.

Την όλη συζήτηση πάντως τη συνόψισε σε ένα λογοπαίγνιο ο Αλέξις Πετρίδης στην Guardian: «Will an Oasis reunion be a success? Definitely. Will it be worth it? Maybe».