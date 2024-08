Είναι γεγονός. Οι Oasis, 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ τους «Definitely Maybe, επανενώνονται για μία περιοδεία 14 συναυλιών.

«Τα όπλα σώπασαν. Τα αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε, δεν θα μεταδοθεί από την τηλεόραση» αναφέρει η λιτή ανακοίνωσή τους.

Οι Oasis διαλύθηκαν επίσημα το 2009 μετά την αποχώρηση του Noel Gallagher από το βρετανικό ροκ συγκρότημα. Μετά από 15 χρόνια διαμάχης οι συνιδρυτές και αδέλφια του συγκροτήματος αποφάσισαν να ξεχάσουν τα άσχημα και να αφήσουν τη μουσική να τους φέρει ξανά κοντά.

Οι αδελφοί Gallagher ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν 14 συναυλίες το καλοκαίρι του 2025, εκ των οποίων τέσσερις στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και τέσσερις στο Heaton Park του Μάντσεστερ. Άλλοι σταθμοί περιλαμβάνουν το Κάρντιφ, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο.

Η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 31 Αυγούστου μέσω των Ticketmaster, GigsAndTours.com και SeeTickets.com.

«Δεν υπήρξε κάποια μεγάλη αποκαλυπτική στιγμή που πυροδότησε την επανένωση, μόνο η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι η ώρα είναι κατάλληλη», αναφέρεται σε δελτίο τύπου. «Αυτή την Πέμπτη συμπληρώνονται ακριβώς 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ «Definitely Maybe», ενώ το 2025 θα φτάσει στην ίδια επέτειο ο εξίσου ουσιαστικός δεύτερος δίσκος (What’s the Story) Morning Glory?» προστίθεται.

Στα σχέδια του συγκροτήματος είναι τον επόμενο χρόνο να κάνουν περιοδεία και εκτός Ευρώπης.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb

