Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη γέφυρα Γαλατά της Κωνσταντινούπολης την Πρωτοχρονιά για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη, αψηφώντας το κρύο και κρατώντας τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες.

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Θέλησης, έναν συνασπισμό 308 ΜΚΟ, ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, προσευχήθηκαν για τον τερματισμό της ισραηλινής σφαγής στην Παλαιστίνη απαιτώντας διεθνή δράση κατά των συνεχιζόμενων θηριωδιών, όπως μεταδίδει το Anadolu.

Στη μέση της γέφυρας, όπου είχαν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, υπήρχε ένα τεράστιο πανό που έγραφε: «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» στα τουρκικά και στα αγγλικά, μαζί με τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες. Στη διαμαρτυρία συμμετέχαν και σκάφη εν πλω. Αρκετά μέλη τουρκικών και ξένων ΜΚΟ και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποίησαν ομιλίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

📹 Footage shows hundreds of thousands of people marching in solidarity with Palestine in Istanbul, Türkiye, holding Turkish and Palestinian flags https://t.co/gkecSoZTFN pic.twitter.com/1Xsx0qTWem

— Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2025