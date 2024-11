Η κυβέρνηση του Ισραήλ υιοθέτησε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2025 μεγάλο μέρος του οποίου δίνεται για την «υποστήριξη των πολέμων που διεξάγει σε διάφορα μέτωπα» και για τη «διαφύλαξη της ανθεκτικότητας της οικονομίας», σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ο προϋπολογισμός, ο οποίος πρέπει επίσης να ψηφιστεί από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ανέρχεται σε 607,4 δισεκατομμύρια σέκελ (150 δισ. ευρώ) και περιέχει ένα κονδύλι εννέα δισ. σέκελ (2,2 δισ. ευρώ) βοήθεια στους χιλιάδες εφέδρους που κλήθηκαν από τον στρατό, μετά την έναρξη του πολέμου κατά της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το δημόσιο έλλειμμα ορίζεται στο 4,3% για φέτος, διευκρίνισε ο ακροδεξιός υπουργός.

