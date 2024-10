Το Ισραήλ βομβάρδισε πενταώροφη πολυκατοικία στη Λωρίδα της Γάζας, στην περιοχή Μπέιτ Λάχια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 100 άνθρωποι. Δεκάδες άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

«Το ακίνητο κατέρρευσε μέσα στη νύχτα», ενώ οι ένοικοι «κοιμούνταν», είπε ο 30χρονος Ράμπι αλ Σαντάγκλι, 30 ετών. «Στην πλειονότητά τους, τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Κόσμος προσπαθεί να σώσει τους τραυματίες, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο ούτε μπορούν να προσφερθούν οι πρέπουσες ιατρικές φροντίδες» είπε.

Ελλείψει φορείων, αιμόφυρτα σώματα που ανασύρονταν από τον πελώριο σωρό συντριμμιών και μπετόν μεταφέρονταν με κουβέρτες, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν το «φρικιαστικό» πλήγμα στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή μετά από έναν χρόνο πολέμου. Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να ανακοινώσει πως εξετάζει «τις πληροφορίες για συμβάν» στην Μπέιτ Λάχια.

