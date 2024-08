Όλα τα σώματα των αγνοούμενων από το εσωτερικό του μοιραίου γιοτ, το οποίο βυθίστηκε λίγο πιο έξω από το λιμάνι του Πορτιτσέλο, στο Παλέρμο.

Η 6η σορός ανήκει στην κόρη του Μάικ Λίντς, την 18χρονη Χάνα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών του ναυαγίου ανέρχεται πλέον σε 7.

Οι υπόλοιποι σοροί που ανασύρθηκαν ανήκουν στον πρόεδρο της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, τη σύζυγο του Μπλούμερ Τζούντι, τον δικηγόρο του Λιντς στις ΗΠΑ και εταίρο στην εταιρεία Clifford Chance της Νέας Υόρκης Κρις Μορβίλο και τη σύζυγό του Νέντα, σχεδιάστρια κοσμημάτων στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται πως ο σεφ της θαλαμηγού, ο Ρικάλντο Τόμας είχε βρεθεί νεκρός λίγες ώρες μετά τη βύθιση του γιοτ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που κατασκευάζει και πουλάει τα εν λόγω γιοτ, σκάφη όπως το Bayesian είναι «αβύθιστα».

Ειδικότερα, ο Giovanni Costantino δήλωσε στο skynews πως η δομή και η καρίνα τους τα καθιστούν «αβύθιστα σώματα».

Για το περισταστικό ο ίδιος αναφέρει πως «ακούγεται σαν μια απίστευτη ιστορία, τόσο τεχνικά όσο και ως γεγονός»

«Όλα όσα έχουν γίνει, αποκαλύπτουν έναν πολύ μακρύ κατάλογο λαθών. Οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βρίσκονται στις καμπίνες, το σκάφος δεν έπρεπε να είναι αγκυροβολημένο. Οι επιβάτες ανέφεραν κάτι παράλογο, ότι δηλαδή η καταιγίδα έφτασε απροσδόκητα, από το πουθενά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλα ήταν προβλέψιμα. Έχω τους μετεωρολογικούς χάρτες εδώ μπροστά μου. Τίποτα δεν ήρθε ξαφνικά. Kατέληξαν σαν τα ποντίκια» ανέφερε ο επιχειρηματίας.

