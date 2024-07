Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στα Σβορωνάτα στην Κεφαλονιά. Μάλιστα πριν λίγο ήχησε το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σβορωνάτα Κεφαλονιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» έγραφε το μήνυμα.

⚠️ Activation 112 – Emergency Number

🆘 Wildfire 🔥 in the area #Svoronata #Kefalonia

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2024