Την ώρα που οι αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας για τους βομβαρδισμούς αμάχων στη Γάζα συνεχίζονται, οι ισραηλινοί φαίνεται ότι προελαύνουν στη Ράφα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το «Reuters» τα τανκς έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης.

The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.

Από την πλευρά του Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα προς το παρόν, ωστόσο αναμένεται να υπάρξουν νεότερα για την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί με νέους βομβαρδισμούς.

Israel pounded Rafah with airstrikes and tank fire, pressing its offensive in Gaza’s southern city despite international condemnation of an attack that sparked a blaze in a tent camp for the displaced, killing at least 45 people https://t.co/6zQTKYRtSi

— Reuters (@Reuters) May 28, 2024