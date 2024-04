Φέτος, το 2024, 4722 στο κινεζικό χρονολόγιο, ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου στο κινεζικό ωροσκόπιο η Χρονιά του Ξύλινου Δράκου. Ξύλινου διότι στην κινεζική κοσμολογία τα δώδεκα ζώδια συντάσσονται με πέντε στοιχεία –μέταλλο, νερό, ξύλο, φωτιά και γη–, δημιουργώντας έτσι έναν κύκλο εξήντα ετών όπου το καθένα από τα δώδεκα ζώδια αντιστοιχεί σε ένα από τα πέντε στοιχεία.

Ο Δράκος, συγκεκριμένα, αντιστοιχεί στο ξύλο και υπήρξε ανέκαθεν, απαρχής της κινεζικής ιστορίας, ένα μυθικό ευοίωνο πλάσμα που αντιπροσώπευε αυτοκρατορικό κύρος, πλούτο και γονιμότητα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα, ο πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας, Χουάνγκ Ντι (2700 έως 2600 π.Χ.), ήταν αυτός που πρώτος ενσωμάτωσε το Δράκο στο οικόσημό του, κι έτσι άρχισε η περιπλάνησή του στον πλανήτη μας μέσα στους αιώνες. Ξεκινώντας λοιπόν την έρευνά μου στον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας, συνειδητοποίησα ότι τα περισσότερα sites και blogs είχαν επιλέξει τον τίτλο που, με τη σειρά μου, είχα ήδη επιλέξει, τον «Enter the Dragon».

Αναμενόμενο τελικά καθώς, στο άκουσμα και μόνο του The Year of the Dragon, αυτόματα και ασυνείδητα σου έρχεται ο τίτλος της θρυλικής ταινίας του μοναδικού και ανεπανάληπτου Μπρους Λι, μιας ταινίας του 1973 που αμέσως έγινε cult και παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Κατανοητό και αντιληπτό επίσης το ότι το συγκεκριμένο ζώδιο είναι αναμφισβήτητα ως πλάσμα το πιο εντυπωσιακό και σίγουρα μυθικό, εμπνέει δέος και φουντώνει τη φαντασία περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα ζώδια.

Αν και Πίθηκος στο κινεζικό ωροσκόπιο, το πρώτο μου tattoo, πριν από 45 χρόνια, ήταν ένας Δράκος στο στήθος που φιλοτέχνησε ο μοναδικός τότε εν Ελλάδι tattoo artist, Τζίμης. Γιατί; Διότι όπως για χιλιάδες χρόνια παγκοσμίως, σε όλες τις κουλτούρες, ο Δράκος εμπνέει μοναδικό δέος και κύρος, έτσι κι εγώ υποκλίθηκα σε αυτόν. Ο ίδιος λόγος για τον οποίο και η υψηλή ωρολογοποιία φέτος άδραξε την ανά δωδεκαετία ευκαιρία να θαυματουργήσει μέσα από την τέχνη παρουσιάζοντας πράγματι απίθανες καλλιτεχνικές ερμηνείες του Δράκου.

Θαυμάστε λοιπόν μια επιλογή από τις πιο εντυπωσιακές και δημιουργικές εκτελέσεις. Εκτελέσεις μοναδικές ή σε ελάχιστα αντίτυπα που, ήδη την ώρα που διαβάζετε αυτό το κείμενο, θα έχουν εξαφανιστεί. Οι επόμενες δημιουργίες του Δράκου… το 2036!

ΥΓ. 1 Εμείς οι κοινοί θνητοί τουρίστες του πλανήτη θα αρκεστούμε στην πανταχού παρούσα, δημοφιλή και αγαπητή Swatch και την υπέροχη «δρακόντεια» πενταμελή δημιουργία της για τη Χρονιά του Δράκου.

ΥΓ. 2 Πήρα την πρωτοβουλία ο Δράκος να γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα από σεβασμό στο αδιαμφισβήτητα πιο επιβλητικό και εντυπωσιακό πλάσμα κάθε μυθολογίας.

ARNOLD & SON Luna Magna “Year of the Dragon” – Pietersite

Μια πολύ κομψή εκδοχή έρχεται από την Arnold & Son, με τις φάσεις της Σελήνης να αναδεικνύονται τρισδιάστατα μέσα από μια σφαίρα, μισή από ροζ χρυσό και μισή από πιετερσίτη (είδος αφρικανικού πετρώματος) ή όνυχα. Ένας χρυσός σκαλιστός Δράκος περιβάλλει τη Σελήνη περνώντας πίσω από το λευκό καντράν οπαλίνας με την ένδειξη ώρας – όλα κλεισμένα σε μια ολόχρυση ροζ open-back κάσα διαμέτρου 44 χιλιοστών. Η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται σε μόλις οκτώ αντίτυπα και εκτιμάται στα €83.537.

HUBLOT Spirit of Big Bang Titanium Dragon

Με έμπνευση από την κινεζική τέχνη της χαρτοκοπτικής και σε συνεργασία με την Κινέζα καλλιτέχνιδα Τσεν Φεν Γουάν, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο λαστιχένιο λουράκι η τεχνική της μαρκετερί για την απεικόνιση των πολύχρωμων λεπιών του Δράκου. Περιορισμένη παραγωγή στα 88 τεμάχια, με κάσα από τιτάνιο στα 42 χιλιοστά, αυτόματο μηχανισμό και αδιάβροχο στα 100 μέτρα. Τιμή: €32.000 (Hublot Boutique).

CHOPARD L.U.C XP Urushi Year of the Dragon

Εφαρμόζοντας τη μοναδική ιαπωνική τεχνική διά χειρός λακαρίσματος urushi, η Chopard παρουσιάζει ένα κομψοτέχνημα παραδοσιακής τέχνης στο καντράν ενός ρολογιού με κάσα διαμέτρου μόλις 39,5 χιλιοστών από ροζ χρυσό ηθικής προέλευσης. Ένας πολύ λεπτός μηχανισμός L.U.C 96.17 με μικρό ρότορα κινεί τα μόλις 88 αντίτυπα. Τα καντράν φιλοτεχνήθηκαν από το μοναδικό Ιάπωνα τεχνίτη Μινόρι Κοϊζούμι και χρειάστηκαν 20 ώρες επίπονης τεχνικής εφαρμογής για να ολοκληρωθεί το καθένα από τα χέρια του. Τιμή: €30.000 (Chopard Boutique).

BREGUET Classique Double Tourbillon Dragon 5345 PT

Βασισμένη στο κουρδιστό μηχανισμό με διπλό tourbillon που πρωτοπαρουσίασε η Breguet το 2006, η συγκεκριμένη δημιουργία έχει την καλλιτεχνική προσθήκη ενός χρυσού σκαλιστού Δράκου που κρατά ένα μαργαριτάρι και εξελίσσεται ανάμεσα στα δύο σταθερά tourbillons. Μια εμπνευσμένη εκτέλεση μέσα σε μια πλατινένια open-back κάσα διαμέτρου 40 χιλιοστών και πάχους 6,9 χιλιοστών. Μόνο κατόπιν παραγγελίας και με τη δυνατότητα επέμβασης σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, π.χ. –γιατί όχι;– ένα cabochon ρουμπίνι αντί πέρλας. Τιμή εκκίνησης: €817.000.

VACHERON CONSTANTIN Métiers d’Art – Year of the Dragon

Βασισμένο στο μοντέλο Métiers d’Art, όπου οι ενδείξεις της ώρας και της ημερομηνίας δηλώνονται περιμετρικά του καντράν μέσα από τέσσερα «παράθυρα» τα οποία κρύβουν έναν περιστρεφόμενο δίσκο με τις ανάλογες ενδείξεις. Στη θέση 10 διαβάζεται η ώρα, στη 2 τα λεπτά, στην 5 η ημερομηνία και στην 7 η ημέρα της εβδομάδος. Ένας σκαλιστός Δράκος στολίζει κεντρικά την επισμαλτωμένη πλάκα του καντράν. Δύο εκδόσεις διαμέτρου 40 χιλιοστών προσφέρονται: μία με κάσα από ροζ χρυσό και καφέ καντράν με χρυσό δράκο σε 25 αντίτυπα και μία πλατινένια, επίσης περιορισμένη, η τιμή της οποίας ανακοινώνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας από τον ενδιαφερόμενο.

JAQUET DROZ Dragon Automaton Sapphire Lapis Lazuli

Επέλεξα αυτό το μοντέλο γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι από τη συγκεκριμένη σειρά με το Δράκο που παρουσίασε ο οίκος Jaquet Droz και γιατί είναι πράγματι εντυπωσιακό. Αν και πολύπλοκο, συγχρόνως είναι και απέριττο. Πολύπλοκο διότι φέρει ένα μηχανισμό automaton που κινεί αρθρωτά τα λέπια του Δράκου και απέριττο χάρη στη μοναδική διαφανή κρυστάλλινη κάσα από ζαφείρι διαμέτρου 45 χιλιοστών και στο καντράν από λάπις λάζουλι. Κομμάτι μοναδικό, η τιμή του οποίου είναι 492.000 ελβετικά φράγκα, ήτοι περί τα €512.000.

GENUS Dragon

Η σχετικά νεοσύστατη ωρολογοποιία –ιδρύθηκε το 2019 από την Κατρίν Ανρί και τον Σεμπαστιάν Μπιλιέρ– εντυπωσίασε και ξάφνιασε τον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας με τις ακραίες και δημιουργικά κινητικές ενδείξεις ώρας. Με αφορμή τη Χρονιά του Δράκου, παρουσίασε έναν περίπλοκο automaton μηχανισμό που περιφέρει ένα χρυσό σκαλιστό και αρθρωτό Δράκο γύρω από τις δύο δεκάλεπτες ενδείξεις ώρας, στις θέσεις 12 και 6. Αυτή η αλυσιδωτή κίνηση διαγράφει μια περιφερική τροχιά σε σχήμα 8 γύρω από τους δύο τριαντάλεπτους σταθερούς δίσκους, όπου το κεφάλι του Δράκου δείχνει και το σωστό δεκάλεπτο (10, 20, 30 ή 40, 50, 60). Το δωδεκάωρο περιμετρικό δαχτυλίδι περιστρέφεται ανά μία ώρα και η ώρα δηλώνεται από ένα σταθερό βελάκι στη θέση 9. Στη θέση 3, ένας δακτύλιος με ενδείξεις από 1 έως και 9 λεπτά περιστρέφεται ανά λεπτό καταδεικνύοντας με σταθερό βέλος στον κεντρικό άξονά του το ακριβές λεπτό του δεκαλέπτου. Όλες οι αριθμήσεις φέρουν επικάλυψη Super-LumiNova. Αν και όχι η πιο εύκολα αναγνώσιμη ένδειξη ώρας, είναι σίγουρα απόλυτα ευρηματική και καινοτόμος. Διάσταση κάσας 43 χιλιοστά και, με τον κρυστάλλινο θόλο, το ύψος φτάνει στα 18,8 χιλιοστά. Τρεις επιλογές κάσας: χρυσή, από τιτάνιο και από τιτάνιο Δαμασκού. Τιμή: από €146.308 έως €181.000 (προ φόρων).

PIAGET Polo Emperador Tourbillon Dragon

Ακόμα κι αν μπείτε στην ιστοσελίδα της ίδιας της Piaget, δεν θα βρείτε καμία αναφορά. Πρόκειται για ένα ρολόι βασισμένο στο μοντέλο Polo Emperador Tourbillon, αλλά με μοναδική επεξεργασία όλης της κάσας που παραπέμπει στην υψηλή κοσμηματοποιία. Κάσα και καντράν ένα μονοκόμματο χρυσό μπλοκ 46,9 χιλιοστών όπου σχηματίζεται ένας ανάγλυφος Δράκος γύρω από το μικρό ρότορα, το tourbillon και τους δείκτες. Το υπόλοιπο είναι μια σύνθεση αχνής, λεπτεπίλεπτης μαρκετερί με εκατοντάδες ζαφείρια και μπριγιάν. Αν και εκ πεποιθήσεως σθεναρός αντίπαλος του φορτωμένου με πολύτιμους λίθους αντρικού ρολογιού, το συγκεκριμένο είναι το πρώτο που θα φορούσα περήφανα και χαλαρά, χωρίς να αισθάνομαι ανασφαλής νεόπλουτος επιδειξίας. Η τιμή ανακοινώνεται αποκλειστικά κατόπιν συνεννόησης και θα παραχθούν μόνο οκτώ κομμάτια.

JAEGER-LECOULTRE Reverso Tribute Enamel Dragon

Η καθ’ όλα καταξιωμένη JLC παρουσιάζει την πιο απέριττη και λιτή επετειακή έκδοση για τη Χρονιά του Δράκου. Ένα κλασικό εμβληματικό μοντέλο, το Reverso φιλοξενεί ένα γραμμικό χρυσό Δράκο, για τον οποίο χρειάστηκαν 80 εργατοώρες χάραξης από το εξειδικευμένο εργαστήριο του οίκου, προκειμένου να αποτυπωθεί στην κατάμαυρη επισμαλτωμένη επιφάνεια, ίδια με εκείνη που αντικρίζουμε στην αντίστροφη όψη με τους δείκτες. Κάσα από ροζ χρυσό διαστάσεων 45,5 x 27,4 χιλιοστά. Τιμή: €100.000.

ULYSSE NARDIN Blast Tourbillon Dragon

Μια πολύ όμορφη έκδοση από την Ulysse Nardin με ένα flying tourbillon στη θέση 6 και ένα μαργαριτάρι στο κέντρο του, μαζί με ένα μικρό ρότορα στη θέση 12. Ένας τρισδιάστατος σκαλιστός και βαμμένος στο χέρι Δράκος διαπερνά το μηχανισμό μέσω του squelette δεσίματος καιροφυλακτώντας πότε θα κλέψει το μαργαριτάρι. Μια ροζ χρυσή κάσα με τιτάνιο διαμέτρου 45 χιλιοστών εσωκλείει αυτόν το διαμπερή κόσμο της Ulysse Nardin. Εδώ δεν υπάρχει περιορισμένη παραγωγή, αρκεί να διαθέτετε budget άνω των €70.000. H τελική τιμή ανακοινώνεται προσωπικά, κατόπιν ένδειξης ενδιαφέροντος.

ROGER DUBUIS Excalibur Monotourbillon Dragon

Μια δεύτερη, απέριττη εκδοχή squelette από τη Roger Dubuis, όπου και πάλι έχουμε Δράκο που περιπλέκεται στον κυριολεκτικά εναέριο διαμπερή μηχανισμό, ανάμεσα στο ιπτάμενο tourbillon χωρίς εμφανή στήριξη, μέσα στη χρυσή κάσα των 42 χιλιοστών. Μια οπτική πανδαισία λιτού σχεδιασμού και ευρηματικότητας. Θα παραχθεί σε 28 αντίτυπα και η τιμή του δεν θα ξεπερνά τα 195.000 ελβετικά φράγκα.

BELL & ROSS BR 05 Artline Dragon

Βασισμένο στο μοντέλο BR 05, το Artline Dragon έχει εντυπωσιακή χάραξη με μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική με λέιζερ για να επιτευχθεί αυτό το εκπληκτικό, λεπτομερέστατο αποτέλεσμα. Κάθε κρίκος δε του μπρασελέ χαράσσεται ξεχωριστά. Το μέγεθος της ατσάλινης κάσας είναι 40 χιλιοστά, έχει αυτόματο μηχανισμό και είναι αδιάβροχο στα 100 μέτρα. Περιορισμένη παραγωγή στα 99 τεμάχια. Διατίθεται αποκλειστικά μέσα από τις μπουτίκ Bell & Ross και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τιμή: €8.200.

HAMILTON Ventura Elvis80 Skeleton Dragon

Μια πολύ ευχάριστη και ευφάνταστη έκδοση επέλεξε η Hamilton μέσα από τη σειρά της Ventura Elvis παρουσιάζοντας μέσα από ένα καντράν με εγκοπές το πρόσωπο ενός Δράκου με τα καταπράσινα μάτια του να σε καρφώνουν. Μέσα από τις εγκοπές, όπως και από τη διαφανή open-back κάσα, είναι εν μέρει ορατός ο αυτόματος μηχανισμός. Το λουράκι από καουτσούκ έχει τρισδιάστατη υφή από τα χαραγμένα λέπια του Δράκου. Η επίχρυση κάσα είναι διαστάσεων 42,5 x 44,6 χιλιοστών. Τιμή: €2.175 (Swatch Group Greece).

SWATCH The Year of the Dragon Collection

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τις προτάσεις μας η μικρή συλλογή πέντε εκδόσεων για τη Χρονιά του Δράκου από τη Swatch σε διάφορες διαστάσεις, χρώματα, υλικά και μοντέλα. Dragon in Motion, ένας επίχρυσος ατσάλινος irony χρονογράφος στα 220€. Λευκό και ημιδιαφανές, από bio-sourced υλικό και σε διάμετρο 47 χιλιοστών το Dragon in Cloud –επιλογή μου, το «μέσα στα σύννεφα» μου ταιριάζει απόλυτα–, στα €130. Εξοπλισμένο με ηλεκτρονική πληρωμή SwatchPAY, το ολόμαυρο Dragon in Wind Pay από bio-sourced υλικό έχει διάμετρο 41 χιλιοστών και τιμή €110. Το τέταρτο στη σειρά είναι το Dragon in Waves, σε βαθιά μπλε απόχρωση και διάσταση 34 χιλιοστών στα €90. Πέμπτο και χλιδάτο το επίσης ατσάλινο irony σε ολόχρυση έκδοση Dragon in Gold και διάσταση 38 χιλιοστών με τιμή €195. Και όλα φυσικά με το Δράκο τους!

SEIKO 5 Sports Bruce Lee Limited Edition

Κλείνουμε την παρουσίαση των επιλογών με ένα κομμάτι που συνδέεται άρρηκτα με τον τίτλο του θέματος, «Enter the Dragon». Τον Οκτώβριο του 2023, η Seiko παρουσίασε ένα συλλεκτικό επετειακό ρολόι της δημοφιλούς σειράς 5 Sports με αφορμή τα 50 έτη από το θάνατο του Μπρους Λι, το 1973, μετά τα γυρίσματα της τελευταίας του θρυλικής ταινίας, «Enter the Dragon». Συμπτωματικά, το λανσάρισμα συνέπεσε με τις παρουσιάσεις των επετειακών μοντέλων της υψηλής ωρολογοποιίας για τη επερχόμενη Χρονιά του Δράκου, το 2024. Ποιητική αδεία, το συγκατέλεξα στην παρουσίασή μας. Ολόμαυρο, με ένα χαραγμένο Δράκο κατά μήκος του καντράν και υφασμάτινο, τύπου NATO λουράκι, κίτρινο με μαύρες ρίγες – αναφορά στην εντυπωσιακή για την εποχή της φόρμα που φορούσε ο Μπρους Λι στην ταινία. Από τα 15.000 κομμάτια που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως, πολύ λίγα έφτασαν στην Ελλάδα και φυσικά εξαντλήθηκαν αμέσως. Προσωπικά, υπήρξα τυχερός και κυριολεκτικά άρπαξα το τελευταίο, στον Βόλο. Η τιμή του ήταν €520 – και, ναι, σαφώς ο Μπρους Λι ήταν η μεγάλη επιρροή στην επιλογή του πρώτου μου tattoo!