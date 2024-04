Όταν πριν από κάποιους μήνες συζητούσαμε με το μέντορα και φίλο Παύλο Εμμανουήλ τι όνομα θα δίναμε σε ένα περιοδικό αφιερωμένο στο χρόνο και στα αντικείμενα με τα οποία τον μετράμε, δηλαδή τα ρολόγια, ο Παύλος ήταν κάθετος: «Πρέπει να σκέφτεται κανείς out of the box. Εντάξει, όταν φτιάξαμε το «ΩΡΕΣ Status» τον… περασμένο αιώνα, ακολουθήσαμε το προφανές. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα ανάλογο μέχρι τότε στην Ελλάδα. Οπότε, η επιλογή της λέξης «ΩΡΕΣ», εκτός από αυτονόητη, είχε και μια ποιητική χροιά, αλλά και μια έννοια καθήκοντος: να εισαγάγουμε το πάθος για το ρολόι στην κουλτούρα του Έλληνα». Σήμερα, πολλά χρόνια αργότερα, και με δεδομένη την παντοκρατορία του διαδικτύου, η πληροφορία είναι άφθονη εκεί έξω.

«Η αποστολή ενός περιοδικού είναι να σου ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο γοητευτικό».

Ο στόχος όμως ενός περιοδικού εξειδικευμένου στον κόσμο των ρολογιών παραμένει ο ίδιος. Πέρα από την πληροφόρηση για ό,τι νέο έχουν σκαρφιστεί οι μεγάλοι οίκοι αλλά και οι πιο εμπορικές μάρκες και οι ταλαντούχοι ανεξάρτητοι ωρολογοποιοί, η αποστολή ενός περιοδικού είναι να σου ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο γοητευτικό, να σε μυεί σε μυστικά, τέχνες και τεχνικές που γεννήθηκαν πριν από αιώνες, εξελίσσονται διαρκώς και πραγματεύονται κάτι που πάντοτε απασχολούσε την ανθρώπινη ύπαρξη: το χρόνο. Τον παρελθόντα χρόνο, την παρούσα στιγμή και τις στιγμές που θα έρθουν στο μέλλον. Το χρόνο που καλπάζει απελπιστικά γρήγορα όταν ζούμε κάτι ωραίο και το χρόνο που κυλά βασανιστικά αργά όταν βιώνουμε κάτι άσχημο. Το χρόνο που, με τις ταχύτητες με τις οποίες τρέχει η καθημερινότητα της σύγχρονης εποχής, δεν είναι ποτέ αρκετός.

Επιστρέφοντας στην κουβέντα για το όνομα, ο Παύλος Εμμανουήλ πρότεινε το Sixty. Όπως Sixty Seconds, τα εξήντα δευτερόλεπτα που ισοδυναμούν με ένα λεπτό. Ή Sixty Minutes, τα εξήντα λεπτά που συνθέτουν μία ώρα. Στα ρολόγια ο αριθμός 60 είναι από τους πιο σημαντικούς. Εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στο μετρητή των δευτερολέπτων ή στην κορυφή μιας ταχυμετρικής κλίμακας σε πλήθος μοντέλων, ιδίως στους χρονογράφους που ασχολούνται με την καταγραφή χρονικών διαστημάτων με ακρίβεια δευτερολέπτου.

«Στο πρώτο τεύχος του Sixty, έχουμε συγκεντρώσει ό,τι πιο φρέσκο από πλευράς νέων ιδεών και ρολογιών».

Ο κύβος ερρίφθη. Κι όταν ωρίμασε η σκέψη δημιουργίας ενός περιοδικού ωρολογοποιίας και τέθηκε το ερώτημα του ονόματος, η απάντηση ήρθε αβίαστα: Sixty.

Στο πρώτο τεύχος του Sixty, έχουμε συγκεντρώσει ό,τι πιο φρέσκο από πλευράς νέων ιδεών και ρολογιών που έχουν κάνει το ντεμπούτο τους τους τελευταίους μήνες από τους μεγάλους οίκους. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στους χρονογράφους, εμβληματικούς και σύγχρονους, καθώς και πολλές επιλογές και προτάσεις μας για ρολόγια με σπορ ιδιοσυγκρασία, ιδανικά για τις εαρινές εξορμήσεις σας στη φύση. Οι λάτρεις της τέχνης θα ανακαλύψουν μοναδικά ρολόγια υψηλής καλλιτεχνικής αξίας με θέμα το δράκο, πανάρχαιο σύμβολο που συναντάμε σε πολλούς πολιτισμούς και που και σήμερα σαγηνεύει το κοινό. Εξυπακούεται ότι η φετινή Χρονιά του Δράκου στο κινεζικό ημερολόγιο ευθύνεται για πλήθος τέτοιων μικρών έργων τέχνης για τον καρπό. Ακόμα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια αποκλειστική συνέντευξη του εξερευνητή οικολόγου Μπερτράν Πικάρ, του πρώτου ανθρώπου που έκανε το γύρο της Γης χωρίς στάση με αερόστατο, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να επαναλάβει το ίδιο επίτευγμα με αεροπλάνο υδρογόνου. Ελπίζουμε να γεμίσουμε το χρόνο σας με όμορφες ιστορίες και εικόνες.

Καλή ανάγνωση!

ΥΓ.: Θα τα πούμε ξανά στο καλοκαιρινό μας τεύχος, τον Ιούνιο, με όλα τα νέα της έκθεσης Watches and Wonders, και όχι μόνο. Και τον Νοέμβριο θα κλείσουμε τη χρονιά με το εορταστικό μας, τρίτο τεύχος του Sixty. Πολύ σύντομα θα είναι στον αέρα και το 60watch.gr.