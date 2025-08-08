Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις ισορροπίες τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στη Μεσόγειο, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, θα μεταβεί αύριο, 9 Αυγούστου, στο Κάιρο για συνομιλίες με την Αιγυπτιακή ηγεσία. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις εκτός από τον ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι αναμένεται να γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στην Αίγυπτο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, όπου θα αξιολογηθούν και οι συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ. Επίσης θα εξεταστούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση στη Λιβύη και στις διμερείς σχέσεις

Στις συνομιλίες προβλέπεται επίσης να τεθούν στο τραπέζι οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα στην πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Το 2025 σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2026 υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην ‘Αγκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.

Το 2024, ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 8,8 δισ. δολάρια και στόχος είναι να φτάσει τα 15 δισ. δολάρια. Η αξία των τουρκικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.