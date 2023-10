Με την κλασική ταινία του Κινέζου σκηνοθέτη Γουόνγκ Καρ Βάι «Ερωτική επιθυμία» (In the Mood for Love, 98’, 2001), συνεχίζεται και φέτος, για όγδοη χρονιά, η προσπάθεια της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας να «συνδέσει» την ψυχανάλυση με τον κινηματογράφο. Κάτω από τον γενικό τίτλο «Σινεμά με τον Φρόυντ» και με «έδρα» και πάλι τον κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101), ο φετινός κύκλος προβολών αρχίζει την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17.00.

Στην ταινία για την οποία αργότερα θα συζητήσουν ο ψυχαναλυτής Πάνος Αλούπης και ο σκηνοθέτης Χάρης Βαφειάδης (σε συντονισμό του ψυχαναλυτή Δημήτρη Καβαλλιέρου), ο Γουόνγκ Καρ Βάι εξιστορεί την περίπτωση δυο γειτόνων (άντρας γυναίκα) που θα έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους όταν αντιλαμβάνονται ότι οι σύζυγοί τους είναι εραστές. Το πένθος τους διπλό : από την μια πλευρά η απώλεια των συζύγων τους και από την άλλη η ανεκπλήρωτη ερωτική επιθυμία του ενός για τον άλλο.

Χωρίς να απαντάει οριστικά σε κάποιο ερώτημα, η ταινία λειτουργεί κυρίως με υπαινιγμούς διατηρώντας μέχρι τέλους σταθερή την ατμόσφαιρα του μυστικού και καθιστώντας μας αιχμάλωτους της διαχρονικής, μελαγχολικής γοητείας της.

Οι υπόλοιπες ταινίες του νέου κύκλου προβολών «Σινεμά με τον Φρόιντ» έχουν ως εξής:

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

«Άνθρωπος χωρίς παρελθόν» (97’, 2002) του Ακι Καουρισμάκι.

Συζητούν οι Ιάκωβος Κλεώπας, ψυχαναλυτής, Μαρία Παραδείση, Ιστορικός Κινηματογράφου (συντονισμός: Δέσποινα Εμπέογλου, Υπ. ψυχαναλύτρια)

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

Το Δέρμα που κατοικώ (120’, 2011) του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Συζητούν οι Μιχάλης Πέτρου, ψυχαναλυτής, Δημήτρης Φειδάνογλου, Κριτικός Κινηματογράφου (συντονισμός: Μαγδαληνή Γεωργιάκου, ψυχαναλύτρια)

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Κορίτσι (105’, 2018) του Λούκας Ντον

Συζητούν οι Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, ψυχαναλυτής, Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Σκηνοθέτης (συντονισμός: Άκης Διαμάντης, ψυχαναλυτής)

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

A.I. : Τεχνητή νοημοσύνη (146’, 2001) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Συζητούν οι Αμίνα Μοσκώφ, Υπ. ψυχαναλύτρια, Άννα Πούπου, Ιστορικός Κινηματογράφου – Σκηνοθέτης (συντονισμός: Χάρις Χατζή, ψυχαναλύτρια)

Γενική είσοδος: 7 ευρώ

Οργανωτική επιτροπή: Μ. Γεωργιάκου, Α. Διαμάντης, Δ. Εμπέογλου, Μ. Ζέης,

Δ. Καβαλλιέρος, Ε. Νικολοπούλου, Μ. Παραδείση, Χ. Χατζή (συντονίστρια)

Επίσημη ιστοσελίδα.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.