Drake

«For All the Dogs»

+ : το «Slime You Out» (feat. SZA)

– : βαρετό

2,5/5

Τα καλά νέα ότι σύμφωνα με το Official Albums Chart αυτή την εβδομάδα, το «For All The Dogs» θα γίνει ο έκτος Νο. 1 δίσκος του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το όγδοο σόλο στούντιο άλμπουμ του Aubrey Graham (Drake) θα του εξασφαλίσει το δεύτερο συνεχόμενο νούμερο 1 LP του σε λιγότερο από ένα χρόνο, μετά το «Her Loss» του 2022, στο οποίο συνεργάστηκε με τον 21 Savage.

Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζει με αρκετή επιδεξιότητα την νέα του αυτή εργασία, ώστε να την κρατήσει ενδιαφέρουσα. Οι γνώριμες ανησυχίες του όσο ειλικρινείς κι αν είναι έχουν γίνει αρκετά βαρετές.

Παρά την ευκινησία του στο «8am in Charlotte» και στο μελωδικό «Slime You Out» στο οποίο τραγουδά και η SZA (και το σώζει), ο Drake παρουσιάζει 23 τραγούδια διάρκειας, μίας ώρας και 30 λεπτών, όπου τα περισσότερα είναι από αδιάφορα έως βαρετά ή το ανάποδο.

Δεκατρία χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά ο ράπερ φαίνεται να έχει τον προσανατολισμό του. Στο «Dogs» ή… τρολάρει το κοινό του ή είναι τουλάχιστον απογοητευτικός. Στα 36 του, ο Drake έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς ράπερ και millennials που καθορίζουν πολιτιστικά ένα μέρος του κόσμου. Οι ιδιότητές του, ο μελωδικός στιβαρός λυρισμός του και οι έξυπνες προσεγγίσεις του, τον κράτησαν δικαίως κυρίαρχο για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, με το «For All the Dogs» αυτή η κυριαρχία ολοκληρώνεται. Μόνο που αυτό το τέλος δεν είναι καθόλου όμορφο.

Drake – Slime You Out ft. SZA

***

LP

«Love Lines»

+ : η συνέπεια

– : γιατί αργεί για τα 5/5 ;

4/5

Το «Love Lines», είναι το νέο άλμπουμ του LP (Λάουρα Περγκολίτσι, η αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός πλέον αυτοπροσδιορίζεται σε ουδέτερο γένος). Μετά το επιτυχημένο άλμπουμ «Churches» του 2021, θέλησε να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από τα μάτια του. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια, ανάμεσά τους τα singles «Golden», «One Like You» και «Long Goodbye» τα οποία αναφέρονται στις εμπειρίες της ζωής του, σχέσεις με συντρόφους, οικογένεια κοκ. Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ κυκλοφορεί και το video για το τραγούδι «Dayglow» που γυρίστηκε στην Πράγα κατά την διάρκεια του Pride Festival

Από την αμφιβολία («Golden») έως την έκσταση («Wild»), το LP προσαρμόζει συνεχώς το… ελεύθερο ροκ εν ρολ για να ανταποκρίνεται στη κάθε ξεχωριστική στιγμή του άλμπουμ. Σαρωτική συμφωνική ροκ («Long Goodbye») και της Latin pop («Hola»), δημιουργούν για τον ακροατή ένα δομημένο και επιδέξιο σύνολο που εντέλει τον παρασέρνει πολύ γλυκά στον κόσμο του LP.

VIDEO One like you

***

Luke Elliot

«Let’ em All Talk»

+ : οι σκοτεινές συνθέσεις

– : η αργή ενηλικίωσή του

4 / 5

Ο Μενέλαος Λουντέμης είχε πει / γράψει κάποτε ότι : «Αγαπώ θα πει εγώ αγαπώ… Το τι κάνει ο άλλος είναι δική του δουλειά». Σαφώς και κρύβει μεγάλη αλήθεια το απόφθεγμά του, αλλά η αλήθεια είναι ότι προτιμούμε τους αμοιβαίους έρωτες. Όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μας.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Νιου Τζέρσεϊ (ΗΠΑ) ο Luke Elliot, ερωτεύτηκε τη βόρεια Ευρώπη κατά τη διάρκεια επίσκεψης και εγκαταστάθηκε στο Όσλο (Νορβηγία). Αλλά και η βόρεια Ευρώπη τον ερωτεύτηκε, τόσο όσο να αποκτήσει σταθερή βάση θαυμαστών, με ανοδική πορεία από το πρώτο του άλμπουμ στο «Dressed for the Occasion» (2016) και στο «The Big Wind» (2020), για να φθάσουμε στο σημερινό «Let’ em All Talk».

Καθαρή ποπ ροκ μουσική με κινηματογραφική αίσθηση και ενίοτε σκοτεινή, έχει πλέον το δικό του στίγμα. Δεν είναι ο καλλιτέχνης που θα μονοπωλήσει τα chart αλλά έχει το κάτι εκείνο, που τον κάνει να μοιάζει μοναδικός. Οι συνθέσεις / τα τραγούδια του έχουν (και δίνουν) ζωή, με αιχμή του δόρατος τη φωνή του, το δε στυλ αφήγησης του εμμέσως πλην σαφώς οδηγεί στους Leonard Cohen, Bob Dylan, Tom Waits. Χωρίς να σημαίνει ότι τους μιμείται.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει εννέα τραγούδια που συντροφεύουν ευχάριστα τον ακροατή. Ο ήχος τους όμως θέλοντας και μη σε οδηγεί στον κόσμο του δημιουργού τους που όντως τον έχει χτίσει εντέχνως. Πρέπει όμως ο αμερικανός μουσικός να κάνει το βήμα παραπάνω προς την (συνθετική) ενηλικίωση του. Ενηλικίωση που θα τον φέρει μπροστά σε μεγαλύτερο κοινό, χωρίς φυσικά να αρνηθεί τις αρχές του.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΟΥ SINGLE LET ‘EM ALL TALK

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO ΓΙΑ ΤΟ ALBUM