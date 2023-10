Τον έλεγχο του μεθοριακού φράκτη στα σύνορα της Γάζας, έχει ανακτήσει το Ισραήλ. Ο φράκτης της Γάζας παραβιάστηκε από τους Παλαιστίνιους ένοπλους της Χαμάς το Σαββατοκύριακο, όταν πραγματοποίησαν μαζική εισβολή στο ισραηλινό έδαφος και το Ισραήλ ναρκοθετεί τα τμήματα στα οποία ο φράκτης παραβιάστηκε, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, απαντώντας σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ραδιοσταθμό του ισραηλινού στρατού, δήλωσε πως από τη Δευτέρα δεν έχουν σημειωθεί νέες διεισδύσεις από τη Γάζα και ότι οι φήμες πως ένοπλοι χρησιμοποίησαν σήραγγες για να περάσουν υπογείως τα σύνορα, δεν ισχύουν καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει διαπιστωθεί από τις ένοπλες δυνάμειες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τονίζει ότι «μόλις αρχίσαμε» και να προειδοποιεί ότι «αυτά που θα περάσει η Χαμάς θα είναι δύσκολα και τρομερά» συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι αιματοβαμμένες επιθέσεις στο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέβει στους 900 στο Ισραήλ και στους 600 στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ αύξησε τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας και την απέκλεισε από τρόφιμα, καύσιμα και άλλες προμήθειες, σε αντίποινα για την αιματηρή εισβολή μαχητών της Χαμάς. Από την πλευρά της η Χαμάς δήλωσε ότι αν το Ισραήλ στοχεύσει ανθρώπους στη Γάζα χωρίς καμία προειδοποίηση θα αρχίσει να εκτελεί αμάχους και να μεταδίδει ζωντανά τις δολοφονίες. Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι κρατά περισσότερους από 100 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών του ισραηλινού στρατού σύμφωνα με τον Guardian.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις στόχευσαν ασθενοφόρα στη νότια Γάζα, τέσσερα εκ των οποίων τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Στη Γάζα δεκάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς οι ανελέητες αεροπορικές επιδρομές ισοπέδωσαν κτίρια. Ισραηλινά άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να φυλάξουν ρήγματα στον συνοριακό φράχτη της Γάζας και να αποτρέψουν νέες εισβολές. Χιλιάδες Ισραηλινοί έφυγαν από περισσότερες από δώδεκα πόλεις κοντά στη Γάζα και ο στρατός κάλεσε 300.000 εφέδρους, μια μαζική κινητοποίηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 Αμερικανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι «είναι πιθανό» να υπάρχουν Αμερικανοί πολίτες μεταξύ εκείνων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Σε κοινή δήλωση με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και εκφράζουν την «σταθερή και ενωμένη υποστήριξή» τους προς το Ισραήλ. «Τις επόμενες ημέρες, θα παραμείνουμε ενωμένοι και συντονισμένοι, μαζί ως σύμμαχοι και ως κοινοί φίλοι του Ισραήλ, για να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να θέσουμε τελικά τις προϋποθέσεις για μια ειρηνική και ολοκληρωμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα (9/10) ότι τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης στη Γάζα είναι κατά 90% γεμάτα, με περισσότερους από 137.000 ανθρώπους να προστατεύονται από τα ισραηλινά πλήγματα. 83 σχολεία έχουν μετατραπεί σε καταφύγια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ 187.518 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Γάζα, με τους 137.427 να έχουν καταφύγει σε σχολεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNRWA).

Το σχέδιο εξαπάτησης της Μοσάντ

Γιατί το Ισραήλ, με μια από τις καλύτερες αντικατασκοπείες στον κόσμο, δεν προέβλεψε την καταστροφή; Σύμφωνα με μια από τις ερμηνείες, ο ισραηλινός στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες υποβάθμισαν την απειλή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και εστίασαν περισσότερο στο ζήτημα της ασφαλείας στη Δυτική Όχθη. Αυτό συνέβη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, επειδή η Χαμάς δεν πραγματοποίησε, το τελευταίο διάστημα, επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις από τη Λωρίδα της Γάζας, προέρχονταν από την μικρότερη οργάνωση, την Ισλαμική Τζιχάντ, και όχι από τη Χαμάς. Επικαλούμενη ανώτερες στρατιωτικές πηγές, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι η Χαμάς δεν επιθυμεί ολοκληρωτική σύρραξη με το Ισραήλ.

Τι πήγε στραβά με το Iron Dome

Η WSJ τονίζει ότι το ισραηλινό αμυντικό σύστημα Iron Dome ( Σιδηρούς Θόλος) θεωρείτο από τους Ισραηλινούς αποτελεσματικό στο να αποκρούει τα πλήγματα με ρουκέτες μικρού βεληνεκούς, τις οποίες εκτόξευε η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας. Απεδείχθη ότι δεν ήταν.

Οι Νew York Times το χαρακτήρισαν ξεπερασμένο ενώ αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Χαμάς είχε μελετήσει προσεκτικά τα τρωτά σημεία του αμυντικού συστήματος.

Μόλις τον περασμένο μήνα, στρατιωτικές πηγές στο Ισραήλ εκτιμούσαν ότι στη Λωρίδα της Γάζας επικρατεί «σταθερή αστάθεια», αφήνοντας να εννοηθεί, ότι η ισχύς της Χαμάς είχε περιοριστεί, και επέμεναν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση προσέβλεπε κυρίως στην όξυνση της βίας στη Δυτική Όχθη.

«Είναι ένας εφιάλτης»: Τρεις μαρτυρίες από το Ισραήλ στο ΒΗΜΑ

Τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία της χώρας το πρωί του Σαββάτου περιγράφουν στο «Βήμα» πως βίωσαν την «χειρότερη μέρα στην ιστορία του Ισραήλ» όπως την χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο Μάρκος, ένας 21χρονος φοιτητής από την Αθήνα, την περασμένη εβδομάδα συντόνιζε μία εκδρομή στο Βόρειο Ισραήλ. Είχε λοιπόν υπό την εποπτεία του πέντε ανήλικα παιδιά όταν ξεκίνησε η επίθεση. «Λόγω της τοποθεσίας μας, ήμασταν σχετικά ασφαλείς, όμως όπως είναι λογικό φοβηθήκαμε, οπότε και προσπαθήσαμε αμέσως να βρούμε τρόπο να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα».

Κατευθείαν λοιπόν μπήκαν στο πούλμαν και πήγαν προς το αεροδρόμιο, χωρίς όμως να έχουν αντιληφθεί ότι στην ουσία είχε ξεκινήσει ένας πόλεμος. «Στον δρόμο δεν είδαμε τίποτα το περίεργο, πέρα από κάποια τεθωρακισμένα οχήματα όπου πήγαιναν προς Τελ Αβίβ. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο είδαμε μεγάλη ασφάλεια (πολύ περισσότερο από άλλες φορές) και ακόμη μεγαλύτερους ελέγχους». Στη συνέχεια όμως, άρχισαν να ακούν ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα και σειρήνες. «Έτσι, μαζί με τα παιδιά τα οποία πρόσεχα αρχίσαμε να τρέχουμε προς τα καταφύγια του αεροδρομίου, ενώ ακούγαμε εκρήξεις από τους πυραύλους όσο τρέχαμε».

Εκεί παρέμειναν για 5 λεπτά, ενώ χρειάστηκε να κάνουν την ίδια διαδικασία 3-4 φορές, μέχρι τις 11 που ήταν η πτήση τους. «Καθώς ξέραμε ότι στα καταφύγια είμαστε ασφαλείς και μάθαμε τη διαδικασία, ηρέμησα ώστε και να μπορώ να καθησυχάσω και να καθοδηγήσω τα παιδιά μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε. Εν τέλει πετάξαμε για Αθήνα στις 11:45 περίπου, και φτάσαμε σώοι και αβλαβείς». Στο μεταξύ, για την πλήρη έκταση και τον γενικευμένο χαρακτήρα της σύρραξης, ενημερώθηκε από τα κοινωνικά δίκτυα και τους ανθρώπους του στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα και ο Τζόνι, ένας νέος άνθρωπος που πριν 10 χρόνια μετακόμισε από την Αθήνα στο Τελ Αβίβ, όπου ζει και εργάζεται ως social media manager σε μία εταιρία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Εκείνος βέβαια, εφόσον ζει στην πρωτεύουσα του Ισραήλ μία δεκαετία, γνώριζε τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει όταν στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου άκουσε τις σειρήνες.

«Με το που ακούμε σειρήνες, με το που εκτοξεύσουν τον πύραυλο από τη Γάζα, έχουμε 1:30 λεπτό για να βρούμε καταφύγιο. Με το που τελειώνει η σειρήνα ακούμε κάποια ‘’μπουμ’’ στον αέρα, αυτό είναι το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ, το οποίο αναχαιτίζει τους περισσότερους πυραύλους. Αυτό έχει ποσοστό επιτυχίας έως 97%, για αυτό και κάποιοι πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ».

«Φανταστήκαμε ότι κάτι ξεκινάει, αλλά δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ήταν κάτι τόσο μεγάλο»

Καθώς όπως λέει έχει ακούσει αρκετές φορές σειρήνες στο παρελθόν όταν γίνονταν μικρότερης κλίμακας διαμάχες, «φανταστήκαμε ότι κάτι ξεκινάει, αλλά δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ήταν κάτι τόσο μεγάλο».

Πράγματι, σε αντίθεση με τις σποραδικές συγκρούσεις με τις παλαιστινιακές δυνάμεις στη Γάζα τα τελευταία τρία χρόνια, τώρα εξελίσσεται ένας κανονικός πόλεμος.

«Με το που διαβάσαμε μετά τα νέα στα site και στα κοινωνικά δίκτυα και καταλάβαμε τι έγινε, ήταν ένα τεράστιο το σοκ γιατί τέτοια διάσταση δεν έχει ξαναπάρει κάτι όσο είμαι εδώ, αλλά και γενικά τα τελευταία 50 χρόνια».

Πλέον, έχει μετακομίσει στο σπίτι ενός φίλου του, καθώς στο δικό του δεν υπήρχε καταφύγιο, ούτε δωμάτιο ασφαλείας (ένα δωμάτιο ενισχυμένο με μπετό και ατσάλι για προστασία από τις βόμβες) και δουλεύει από το σπίτι αφού «κανείς δεν πάει στο γραφείο».

Η νέα πραγματικότητα

Ούτε στο σπίτι της κ. Τζουλιάνας, εκπαιδευτικού και καθηγήτριας ελληνικών και εβραϊκών σε ένα χωρίο 6 χλμ νότια της Ιερουσαλήμ, υπάρχει καταφύγιο. «Πήγαμε απλά στο μόνο δωμάτιο του σπιτιού που δεν έχει παράθυρο, 3-4 φορές από το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι».

Το πρωί του Σαββάτου η κα Τζουλιάνα άκουσε τις σειρήνες, πράγμα ασυνήθιστο για την Ιερουσαλήμ αφού στην περιοχή αυτή υπάρχει και μεγάλο μέρος αραβικού πληθυσμού. «Πριν 2 χρόνια θυμάμαι μόνο πάλι κάποιες σειρήνες.»

Είχε ξυπνήσει, όπως συνηθίζει, στις 6:30 το πρωί, όταν άνοιξε την τηλεόραση της. Τότε αντίκρισε για πρώτη φορά την νέα πραγματικότητα που περίμενε όχι μόνο εκείνη, αλλά και όλους τους συμπολίτες της. Μία πραγματικότητα στην οποία τα τρία της παιδιά κλήθηκαν στον στρατό, όπως και χιλιάδες άλλοι έφεδροι, στα πλαίσια της επιστράτευσης. «Ως μητέρα μπορεί να λέω ‘’δυστυχώς’’ αλλά είναι υποχρέωση μας και είναι η υπερηφάνεια μου ότι μας προστατεύουν».

Γενικά, τα πλάνα από τις επιθέσεις, τα οποία κοινοποιήθηκαν τόσο από τη Χαμάς όσο και από Ισραηλινούς πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά, ήταν πρωτόγνωρα για τους κάτοικους της χώρας.

UNREAL: Close footage of Israel Defense Force strike on a building in Gaza. 🇮🇱🇵🇸 Do you believe Israel will emerge victorious over Gaza… YES or NO?#Israel_under_attack #Hamas #Palestine #Palestinian #IronDome #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/HXq5Q0cmLA — Libs Fails 🇺🇸 (@LibsFails) October 10, 2023

«Είναι ένας εφιάλτης»

Βίντεο έδειχναν Παλαιστίνιους μαχητές με τζιπ και μοτοσυκλέτες να πυροβολούν αμάχους στους δρόμους μικρών ισραηλινών πόλεων και κιμπούτζ κοντά στη Γάζα. Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν στο κεντρικό αρχηγείο του ισραηλινού στρατού για τη Γάζα. Παλαιστίνιοι μαχητές σκότωσαν και εκατοντάδες σε φεστιβάλ, ενώ γίνονταν λόγος για εκατοντάδες αγνοούμενους.

Ακόμη πιο ανησυχητικά για τους Ισραηλινούς είναι τα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς με αιχμάλωτους Ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες να μεταφέρονται πέρα από τα σύνορα στη Γάζα.

Πενήντα χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973, το Ισραήλ αιφνιδιάστηκε και πάλι από μια επίθεση που υπενθυμίζει πως η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι μία ψευδαίσθηση.

Όπως εξηγούν οι New York Times, ο ψυχολογικός αντίκτυπος στους Ισραηλινούς συγκρίνεται μόνο με το σοκ της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Εφόσον ο ισραηλινός στρατός αποκρούσει την παλαιστινιακή επίθεση, το ερώτημα είναι τι θα γίνει στη συνέχεια.

«Πολύ φοβάμαι πως αυτό δεν είναι το τέλος. Θέλω λοιπόν να δω πως θα κυλήσουν οι επόμενες 2-3 μέρες, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι ενημέρωση θα υπάρξει ώστε να αποφασίσω αν θα γυρίσω στην Ελλάδα», αναφέρει ο Τζόνι.

«Είναι ένας εφιάλτης. Μετράμε τουλάχιστον 800 νεκρούς και περιμένουμε οδηγίες και απαντήσεις τις οποίες ακόμα δεν τις έχουμε. Ενημερωνόμαστε από την τηλεόραση και απλά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.», καταλήγει η κ. Τζουλιάνα.