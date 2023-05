Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο κορυφαίος Ρεπουμπλικάνος στο Κογκρέσο Κέβιν ΜακΚάρθι κατέληξαν το βράδυ του Σαββάτου (27/5) σε μια προσωρινή συμφωνία για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ύψους 31,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματίζοντας ένα πολύμηνο αδιέξοδο.

Ωστόσο η συμφωνία ανακοινώθηκε χωρίς πανηγυρισμούς, με όρους που έδειχναν το πικρό κλίμα των διαπραγματεύσεων και τη δύσκολη πορεία που πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμείνουν από χρήματα για να πληρώσουν τα χρέη τους στις αρχές Ιουνίου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που οριακά ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θα ψηφίσει την Τετάρτη 31/5, ανήγγειλε ο επικεφαλής της. Θα ακολουθήσει η Γερουσία, στην οποία πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί.

«Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον πρόεδρο πριν από λίγο. Αφού σπατάλησε χρόνο και αρνήθηκε να διαπραγματευτεί για μήνες, καταλήξαμε σε μια συμφωνία επί της αρχής που είναι αντάξια του αμερικανικού λαού», έγραψε στο Twitter ο Μακάρθι.

I just got off the phone with the president a bit ago. After he wasted time and refused to negotiate for months, we’ve come to an agreement in principle that is worthy of the American people.

I’ll deliver a statement at 9:10pm ET. Watch here:https://t.co/vmn31INPH5

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023