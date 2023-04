Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα σήμερα στο γραφείο της εισαγγελίας του Μανχάταν ως ποινικός κατηγορούμενος, όπου τέθηκε υπό κράτηση πριν την απαγγελία κατηγοριών για την καταβολή χρημάτων και την εξαπάτηση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Το πρωτοφανές για τις ΗΠΑ θέαμα διαδραματίστηκε ενώπιον ενός πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από την εισαγγελία. Η αυτοκινητοπομπή των 11 οχημάτων του Τραμπ έφτασε λίγο πριν από τη 1:30 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) στο γραφείο του εισαγγελέα, που αποτελεί μέρος του πανύψηλου κτιρίου των ποινικών δικαστηρίων του Μανχάταν.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023