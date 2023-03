Παραλήρημα του τούρκου διευθυντή Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, κατά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και συγκεκριμένα του αμερικανού γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Με 14 συναπτές αναρτήσεις στο Twitter, γραμμένες στα αγγλικά, ο Φαχρετίν Αλτούν στοχοποίησε τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος διατελεί πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας

It is sad to see U.S. Congress members and Administration officials perpetuate one-sided views of Türkiye’s policies. Skewed and deeply flawed descriptions of our government’s policies and approaches have, unfortunately, become a staple of U.S. Congressional hearings. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

«Είναι λυπηρό να βλέπεις μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και αξιωματούχους της κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας. Οι λοξές και βαθιά λανθασμένες περιγραφές των πολιτικών και των προσεγγίσεων της κυβέρνησής μας έχουν, δυστυχώς, γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ», ήταν η βασική ανάρτηση, κάτω από την οποία ακολούθησαν άλλες δεκατρείς, πολλές εκ των οποίων με ονομαστική αναφορά στον Ρόμπερτ Μενέντεζ αλλά και στον αμερικανό υπουργό εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

We are disappointed and honestly tired of hearing many of these misrepresentations and false claims about our country, @SenatorMenendez and @SecBlinken. We find that the U.S. is the difficult ally in several of its regional and NATO relationships including that of ours. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

«Είμαστε απογοητευμένοι και ειλικρινά κουρασμένοι να ακούμε πολλές από αυτές τις παραποιήσεις και ψευδείς ισχυρισμούς για τη χώρα μας,

@SenatorMenendez (Ρόμπερτ Μενέντεζ) και @SecBlinken (Άνοτνι Μπλίνκεν). Διαπιστώνουμε ότι οι ΗΠΑ είναι δύσκολος σύμμαχος σε αρκετές από τις περιφερειακές και ΝΑΤΟικές σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας».

Αναφορά στην Αγιά Σοφιά και το Κυπριακό

Από το παραλήρημα του Αλτούν δεν ξέφυγαν τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της Αγίας Σοφίας και του Kυπριακού.

We are not occupiers in Cyprus as you claim but we have been protecting Turkish Cypriots. The reason this issue has been ongoing for so long is the EU’s shortsightedness in admitting Cyprus as a member despite its disputed borders. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

«Δεν είμαστε κατακτητές στην Κύπρο όπως ισχυρίζεστε, αλλά προστατεύουμε τους Τουρκοκύπριους. Ο λόγος που αυτό το ζήτημα συνεχίζεται για τόσο καιρό είναι η εθελοτυφλία της ΕΕ να δεχθεί την Κύπρο ως μέλος παρά τα αμφισβητούμενα σύνορά της».

Restoring Ayasofya’s status as a mosque is our national sovereign decision. The legal cases against some local personnel employed by the U.S. diplomatic missions in Türkiye has to do with pursuing the culprits of a treacherous coup attempt in our country, whoever they might be. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

«Η αποκατάσταση του καθεστώτος της Αγιάς Σοφιάς ως τζαμιού είναι η εθνική μας κυρίαρχη απόφαση. Οι νομικές υποθέσεις κατά ορισμένου προσωπικού που απασχολείται στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στην Τουρκία έχουν να κάνουν με την καταδίωξη των ενόχων μιας προδοτικής απόπειρας πραξικοπήματος στη χώρα μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί».