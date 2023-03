Τα θετικά βήμα που έχει κάνει η ελληνική οικονομία αποτυπώνει σε άρθρο του το Bloomberg, δίδοντας ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα.

«Οι επενδυτές, εν τω μεταξύ, έχουν καταστήσει τα ελληνικά ομόλογα το αγαπημένο τους κρατικό χρέος», γράφει ο Matthew A. Winkler σε άρθρο του ενώ εκτιμά πως «Όλα αυτά αποτελούν προφητικό σημάδι ότι η Ελλάδα είναι το οικονομικό αντίβαρο στις καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank και στην κρίση της Credit Suisse και της First Republic.»

«Στην αγορά ομολόγων, η Ελλάδα διαπραγματεύεται τουλάχιστον τρεις βαθμίδες πάνω από αυτό που οι επενδυτές θεωρούν χρέος υψηλού κινδύνου, υψηλής απόδοσης και αρκετά σύντομα αναμένεται να ανακτήσει την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που της απονεμήθηκε τελευταία φορά από τους οίκους Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings και Fitch Ratings το 2008», αναφέρει.

Ακολουθεί ολόκληρο το δημοσίευμα Bloomberg για την Ελληνική Οικονομία στο οποίο αντέδρασε με ανάρτηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Greece’s GDP expansion «outpacing major economies» since 2019 and an NPL’s reduction rate «unsurpassed by the banking industry anywhere, according to data compiled by Bloomberg».

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 23, 2023