Η αστυνομία και οι κάτοικοι σε μια παραλιακή πόλη της Ιαπωνίας έμειναν άναυδοι όταν αντίκρισαν μια μεγάλη σιδερένια μπάλα να έχει ξεβραστεί σε μια τοπική παραλία, με τις αρχές να παραδέχονται ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι – διευκρίνισαν μόνο ότι δεν πρόκειται να εκραγεί.

Η σφαίρα, διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρου, έχει γίνει αφορμή για ποικίλες εικασίες από τότε που ξεβράστηκε στην παραλία Ένσου της πόλης Χαμαμάτσου, που βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι θεωρίες ότι θα μπορούσε να πρόκειται για νάρκη απορρίφθηκαν μετά την εξέταση της σφαίρας με τεχνολογία ακτίνων Χ από ειδικούς, που διαπίστωσαν ότι το εσωτερικό της ήταν κούφιο, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εντάσσεται στο πλαίσιο κατασκοπευτικής δραστηριότητας από την Κίνα, όπως το μπαλόνι που είχε εντοπιστεί και καταρριφθεί από τους αμερικανικούς αιθέρες στις αρχές του μήνα, αλλά ούτε και από τη γειτονική Βόρεια Κορέα, όπως μεταδίδει η Guardian.

Η παρουσία δύο λαβών στην επιφάνεια της σφαίρας –που υποδηλώνει ότι μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάτι άλλο– προκάλεσε μια πιο απλή εξήγηση: ότι πρόκειται για μια σημαδούρα πρόσδεσης που απλά είχε χαλαρώσει και είχε επιπλεύσει.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023