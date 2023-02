Kremlin spokesman Dmitry Peskov speaks on the phone before a session of the Council of Heads of the Commonwealth of Independent States (CIS) in Sochi, Russia October 11, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Το Κρεμλίνο ζητά διεθνή έρευνα μετά τις αποκαλύψεις αμερικανού δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς για τις εκρήξεις στους Nord Stream 09.02.2023, 12:44 Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το ποιος ανατίναξε τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream, επισημαίνοντας την ανάγκη για διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για δολιοφθορά, μετά και τις αποκαλύψεις που έγιναν την Τετάρτη από βετεράνο Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο. Ο Σέιμουρ Χερς, βραβευμένος με Πούλιτζερ, Αμερικανός ερευνητής δημοσιογράφος, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, ανέφερε σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύθηκε χθες ότι οι αγωγοί ανατινάχθηκαν από δύτες του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει αυτές τις πληροφορίες. Ερντογάν: Αυξάνεται η πίεση απέναντι του τρεις μήνες πριν τις εκλογές στην Τουρκία Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι αξίζει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ρεπορτάζ του Χερς, ενώ συμπλήρωσε ότι εκπλήσσεται από το γεγονός ότι δεν καλύφθηκε εκτενέστερα από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι οι πληροφορίες αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να διεξαχθεί διεθνής έρευνα για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream. Ο κόσμος, σημείωσε ο ίδιος, πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια για το τι συνέβη. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Δύση ότι ευθύνεται για τις εκρήξεις στους δύο αγωγούς που μετέφεραν ρωσικό αέριο στη Γερμανία, χωρίς να προσφέρει αποδείξεις. Ερευνητές από τη Σουηδία και τη Δανία -στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των οποίων σημειώθηκαν οι εκρήξεις- έχουν επισημάνει ότι οι ρωγμές στους αγωγούς ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς, αλλά δεν έχουν διευκρινίσει ποιος πιστεύουν ότι ευθύνεται για αυτή. Ρώσοι αξιωματούχοι και πολιτικοί έσπευσαν να ζητήσουν απαντήσεις, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Χερς. Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι το ρεπορτάζ του Χερς δεν αποτέλεσε έκπληξη για τη Μόσχα. Νωρίτερα ο πρόεδρος της Δούμας, Βιάτσεσλαβ Βολοντίν δήλωσε ότι το ρεπορτάζ αυτό πρέπει να αποτελέσει βάση για μια διεθνή έρευνα. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώσουν «αποζημίωση στις χώρες που επηρεάστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση». Μαχητικά αεροσκάφη Στο μεταξύ το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα υποφέρουν, αν η Βρετανία ή άλλες δυτικές χώρες προσφέρουν μαχητικά αεροσκάφη στο Κίεβο, εξηγώντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση ανεξαρτήτως του εξοπλισμού που θα στείλει η Δύση στο Κίεβο. Ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι η ενίσχυση της Ουκρανίας από τη Δύση με προηγμένης τεχνολογίας μαχητικά αεροσκάφη θα αποφέρει μόνο πόνο και δεινά στους Ουκρανούς, ενώ επέκρινε τις χώρες του ΝΑΤΟ που λαμβάνουν πιο «άμεσο» ρόλο στη σύγκρουση. «Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια αυξανόμενη εμπλοκή της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας στη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Η γραμμή μεταξύ έμμεσης και άμεσης εμπλοκής σταδιακά εξαφανίζεται. Μπορούμε απλώς να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός και να πούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες (…) οδηγούν στην κλιμάκωση της έντασης, παρατείνουν τη σύγκρουση και την καθιστούν ολοένα και πιο οδυνηρή για την Ουκρανία», σημείωσε ο ίδιος. Ακόμα και αν η Δύση συμφωνήσει να ενίσχύσει με μαχητικά αεροσκάφη την Ουκρανία, η Ρωσία θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρησή της» μέχρι να εκπληρώσει τους στόχους της , κατέληξε ο Πεσκόφ. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από