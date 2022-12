Ο εκατομμυριούχος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, δέχεται σκληρή κριτική, για τη συζήτηση που είχε με έναν άστεγο που για κακή του τύχη καταγράφηκε στην κάμερα που ο ίδιος είχε φροντίσει να τον συνοδεύει.

Ο Ρίσι Σούνακ και λόγω των ημερών, θέλοντας να στείλει ένα «μήνυμα αγάπης» βρέθηκε σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο όπου έβαλε ποδιά και προσέφερε συσσίτιο. Η κίνηση αυτή πέρα από τα επικοινωνιακά οφέλη που τυχόν θα είχε, συνδυαζόταν με την υπόσχεση της κυβέρνησης για παροχή 2 δισ. λιρών για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αστεγίας σε βάθος τριετίας.

Όλα κυλούσαν ομαλά, έως ότου ο βρετανός πρωθυπουργός αποφάσισε να πιάσει κουβέντα με έναν άστεγο άνδρα. Έτσι ο κ. Σούνακ τον ρώτησε με απόλυτη φυσικότητα τον άνδρα εάν εργάζεται – που αλλού; – στις επιχειρήσεις. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν τουλάχιστον αμήχανος, με την αντιπολίτευση να τον χαρακτηρίζει βασανιστικό.

Ο άνδρας σε αυτήν την απρόσμενη ερώτηση, απάντησε ότι είναι άστεγος, αλλά ο Ρίσι Σούνακ δεν πτοήθηκε. Αντιθέτως μίλησε για το δικό του λαμπρό παρελθόν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ρώτησε τον άνδρα εάν «θα ήθελε να ασχοληθεί».

Ο άνδρας απάντησε με χιούμορ: «Δεν θα με πείραζε, αλλά δεν ξέρω, θα ήθελα πρώτα να περάσω τα Χριστούγεννα». Και στη συνέχεια εξήγησε στον πρωθυπουργό της χώρας ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να βρει ένα προσωρινό κατάλυμα για τα Χριστούγεννα, ώστε να μην είναι στον δρόμο.

Για κακή του τύχη, όλος ο διάλογος καταγράφηκε στις κάμερες που συνόδευαν τον πρωθυπουργό για να αναδείξουν τη φιλανθρωπική του δράση.

Sunak asks a homeless man in a homeless shelter whether he «works in business», then proceeds to talk about the financial services industry. Utterly bizarre pic.twitter.com/jQPzg7RR4h

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) December 24, 2022