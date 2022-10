Αντιμέτωποι με ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας βρέθηκαν οι αστυνομικοί στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Ένας άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε και να αποκεφάλισε τη σύντροφό του γιατί αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του.

Ο Τζάστιν Φιλντς, 38 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία της 52χρονης Τάμι Μπέιλι αφού μέθυσε για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, δήλωσαν οι αρχές στο Al.com.

Όταν η αστυνομία ανακάλυψε την Μπέιλι, το κεφάλι της βρέθηκε πεσμένο δίπλα στα πόδια της και το ένα της χέρι είχε κοπεί, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μπλάουντ, Mαρκ Μουν.

Το ζευγάρι είχε βγει σε διάφορα τοπικά μπαρ το βράδυ της Παρασκευής για να γιορτάσει τα γενέθλια του Φιλντς πριν επιστρέψει στο σπίτι της Μπέιλι, όπου ζούσαν μαζί.

Όταν επέστρεψαν, ο Φιλντς ήπιε ένα ποτήρι κονιάκ και έπαιζε κιθάρα στο υπνοδωμάτιό του όταν αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει σεξ, είπε ο Μουν. Πήγε στο δωμάτιο της Μπέιλι και της το ζήτησε.

«Του αρνήθηκε», είπε ο Μουν, «και, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αυτό τον νευρίασε και τη μαχαίρωσε στο στήθος».

Αφού φέρεται να τη μαχαίρωσε, ο Φιλντς είπε στους ερευνητές ότι έχασε τις αισθήσεις του και αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου και είδε το ματωμένο σώμα της, νόμιζε ότι έβλεπε εφιάλτη και τη μαχαίρωσε πάνω από 100 φορές.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ήταν νεκρή από το πρώτο χτύπημα», δήλωσε ο Μουν. «Όταν ξαναπήγε εκεί την επόμενη μέρα, δεν είχε κουνηθεί».

Ο Φιλντς τηλεφώνησε πανικόβλητος στον πατέρα του και του είπε ότι «είχε κάνει κάτι φρικτό» και ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο πατέρας του τηλεφώνησε τότε σε μια συγγενή της Μπέιλι που μένει κοντά.

Όταν εκείνη πήγε στο σπίτι, ο Φιλντς αρνήθηκε να την αφήσει να μπει μέσα, λέγοντάς της ότι «αυτό που είναι μέσα είναι τρομερό και δεν θέλει να το δει», είπε ο Μουν. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία.

