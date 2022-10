Ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, επιθεώρησε κέντρο εκπαίδευσης για επίστρατους στην περιοχή Ριαζάν νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον Πούτιν πώς γίνεται η εκπαίδευση των επίστρατων, οι οποίοι έχουν κληθεί στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ρώσο πρόεδρο να πέφτει στο έδαφος και να κάνει επίδειξη με τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works 😏 pic.twitter.com/XoTjG4K88a

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) October 20, 2022