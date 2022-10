Εξελίξεις με Ντόρσεϊ και Ντάλας Μάβερικς – Είναι επίσημο

Στο φως της δημοσιότητας έφερε το NBA τα ρόστερ των 30 ομάδων της Λίγκας. Λίγες ώρες πριν την έναρξη της regular season, γνωστοποιήθηκαν οι παίκτες που θα μαγέψουν τα πλήθη στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται κανονικά στη λίστα των Ντάλας Μάβερικς, με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται για τη νέα του περιπέτεια στα παρκέ του NBA.

Παρόλο που ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά, ο εκρηκτικός shooting guard, παραμένει στην παρέα του Λούκα Ντόντσιτς, έχοντας υπογράψει Two-Way Contract αξίας 502.000 δολαρίων με δικαίωμα συμμετοχής σε έως 50 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, πως στο ρόστερ των Σικάγο Μπουλς βρίσκεται κανονικά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που δεσμεύεται με τον ίδιο τύπο συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά τα ρόστερ των 30 ομάδων του NBA:

The 2022-23 NBA season begins tomorrow with a TNT doubleheader as Philadelphia visits Boston (7:30 p.m. ET) and the defending NBA champion G.S. Warriors host the Los Angeles Lakers (10 p.m. ET). Attached are the opening-night rosters for all 30 teams for Kia NBA Tip-Off 2022. pic.twitter.com/QG5T9EPjah

— NBA Communications (@NBAPR) October 17, 2022