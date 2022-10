Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του κινηματογράφου από τον χαμό του Ρόμπι Κολτρέιν. Ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του «γίγαντα Ρούμπεους Χάγκριντ» στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την μάνατζέρ του, η οποία σε δήλωσή της ανέφερε ότι ο Κολτρέιν «έφυγε» την περασμένη Παρασκευή. Παράλληλα, υπογράμμισε: «Τον Ρόμπι θα τον θυμόμαστε περισσότερο για τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ, ένας ρόλος που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες, προκαλώντας μια ροή επιστολών θαυμαστών κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Σας παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Actor Robbie Coltrane, who played Hagrid in the Harry Potter films, has died at 72 https://t.co/AYOTJsixQU

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 14, 2022