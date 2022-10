Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέθεσε στον στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν τη διοίκηση όλων των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν εμπλακεί στην Ουκρανία, όπως ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του.

Η αλλαγή αυτή ακολουθεί την απομάκρυνση, όπως αναφέρθηκε στις αρχές της εβδομάδας των δύο διοικητών από τις συνολικά πέντε στρατιωτικές διοικήσεις της Ρωσίας.

Ο Μαξ Σέντον, διευθυντής του γραφείου των Financial Times στη Μόσχα σημειώνει ότι ο νέος διοικητής έχει περάσει από τη Συρία και έχει διευθύνει της ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας τονίζει ακόμα και για τα δεδομένα του ρωσικού στρατού είναι ακραία διεφθαρμένος και βάναυσος.

