Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την κατάρρευση κομματιού της γέφυρας στην Κριμαία. Η φωτιά, που σύμφωνα με τη Ρωσία ξεκίνησε από έκρηξη ενός φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο της γέφυρας και επεκτάθηκε σε βαγόνια που κουβαλούσαν καύσιμα προκάλεσε καταστροφή που αποκόβει οδικώς τη Μόσχα από τη στρατηγικής σημασίας χερσόνησο.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για τα αίτια της έκρηξης αλλά ορισμένοι αξιωματούχοι της Κριμαίας «δείχνουν» την Ουκρανία. Ωστόσο πολύ γρήγορα, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, φαίνεται να παραδέχεται πως το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την έκρηξη.

«Η γέφυρα της Κριμαίας ήταν η αρχή. Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, οποιαδήποτε κατοχή της Ρωσίας πρέπει να εξαλειφθεί», ανέφερε στο twitter.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022