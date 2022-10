FILE PHOTO: The Pentagon building is seen in Arlington, Virginia, U.S. October 9, 2020. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Στο… κενό φαίνεται να έπεσαν οι αξιώσεις Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με την στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με την Κύπρο. Δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του τούρκοι προέδρου αναφορικά με την ανάγκη ανάκλησης της απόφασης των ΗΠΑ για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι εντάσσει και επίσημα πλέον την Κύπρο στο πρόγραμμα «State Partnership». Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ικανοποίηση στη Λευκωσία καθώς όπως επισημαίνεται αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών και να ενισχύσει την αποτρεπτική δυνατότητα της Εθνικής Φρουράς. Λετονία: «Πρωτιά» για το κεντρώο κόμμα δείχνουν τα exit poll Υπενθυμίζεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εκτός από τις αξιώσεις του για το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, ανακοίνωσε και την ενίσχυση των δυνάμεων του Αττίλα ως απάντηση στην υποτιθέμενη στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα. «Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη» Την αποψινή ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο προγραμμα State Partnership Program και τη συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Φρουράς Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρέτισε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης, με ανάρτησή του στο Twitter. Ο κ. Πετρίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ. Χαιρετίζω την αποψινή ανακοίνωση του @DeptofDefense για την ένταξη της ΚΔ στο προγραμμα State Partnership Program και την συνεργασία μεταξύ της @NationalGuardCY και της @USNationalGuard. Προχωράμε με στόχο την συνεχή εμβάθυνση της συνεργασίας μας. https://t.co/dmkpWouQI8 — Charalambos Petrides (@PetridesCh) October 1, 2022