Μητσοτάκης: Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας

Σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναπαράγει την δήλωση των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά της προσάρτησης του Ντονμπάς στη Ρωσία μετά τα δημοψηφίσματα και τονίζει ότι Ελλάδα και ΕΕ στέκονται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας. Η Ρωσία υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία και κυριαρχία. Η Ελλάδα και η ΕΕ στέκονται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

We will never recognize the illegal annexation of Ukraine’s territories. Russia is undermining the rules-based international order and violating the fundamental rights of Ukraine to independence and sovereignty. Greece and the EU stand firmly with Ukraine. https://t.co/xZpjYhbPrU

