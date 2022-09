Καμπούλ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες από έκρηξη σε τζαμί

Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τζαμί της αφγανικής πρωτεύουσας, της Καμπούλ, καθώς οι πιστοί εξέρχονταν από αυτό μετά την προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με το νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών της Καμπούλ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη της ευθύνης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Ουαζίρ Άκμπαρ Χαν, μια περιοχή που στο παρελθόν ανήκε στην «ουδέτερη ζώνη» της πόλης και όπου στεγάζονταν πολλές πρεσβείες ξένων χωρών και τα γραφεία του ΝΑΤΟ, αλλά που σήμερα ελέγχεται από τους κυβερνώντες Ταλιμπάν.

At least 4 killed, 10 wounded after blast near Kabul mosque https://t.co/hKQZp0qAfI — Tom Flowers 🎧 (@TomFlowers) September 23, 2022

Watch: Footage shows smoke plumes rising after reports of an explosion in #Afghanistan’s capital of #Kabul.https://t.co/LeAyIKtrwG pic.twitter.com/TcGzw4aVCZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 23, 2022

«Μετά την προσευχή, όταν οι πιστοί έφευγαν από το τζαμί, σημειώθηκε η έκρηξη. Όλα τα θύματα είναι πολίτες, ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι ακόμη γνωστός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν.

Η έκρηξη είναι η τελευταία σε μια σειρά από αιματηρές επιθέσεις σε τζαμιά στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες.

Footage : Moments Ago A explosion occurred near Wazir Mohammad Akbar Khan Mosque.

The explosion occurred when the worshipers were leaving the mosque after Friday prayers. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/60BoxMIiJH — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) September 23, 2022

Για κάποιες από αυτές την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.