Αμπράμοβιτς: Μοίρασε iPhone στους Βρετανούς αιχμαλώτους

Σε ανταλλαγή 215 αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν Ρωσία και Ουκρανία. Ανάμεσα στους αιχμαλώτους βρίσκονταν και 5 Βρετανοί υπήκοοι. Οι Τζον Χάρντινγκ, Σον Πίνερ, Έιντεν Άσλιν, Ντίλαν Χέιλι και Άντριου Χιλ. Σαουδική Αραβία και Τουρκία ήταν οι χώρες που μεσολάβησαν για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Κομβικό ρόλο ωστόσο διαδραμάτισε και ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Με ποιον τρόπο; Ο Αμπράμοβιτς τους μετέφερε με ιδιωτικό τζετ από τη Ρωσία στη Σαουδική Αραβία. Τους μοίρασε iPhones 13 για να μπορούν να τηλεφωνήσουν στην οικογένειά τους και να τους ενημερώσουν ότι επιστρέφουν σώοι και ασφαλείς στη Βρετανία.

Ο πρώην αιχμάλωτος Τζον Χάρντινγκ δήλωσε στην «Sun»: «Είναι θρύλος. Τον λατρεύουμε και είμαι τόσο ευγνώμων για τις προσπάθειές του». Αρχικά βέβαια νόμιζαν πως είναι απλά κάποιος που μοιάζει στον Ρομάν Αμπράμοβιτς: «Δεν τον κατάλαβα και ο Σον μου είπε ότι του μοιάζει.

Τον πλησίασε στο αεροπλάνο και τον ρώτησε από πού είναι και τού είπε «από το Λονδίνο». Τότε ο Σον απάντησε: «Μοιάζεις με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς» και εκείνος του είπε: «Αυτό συμβαίνει επειδή… αυτός είμαι, κύριε». Δεν μπορούσε να του πιστέψει. Στη συνέχεια έκανα ένα αστείο λέγοντας πως ο Σον είναι οπαδός της Γουέστ Χαμ και όλοι γελάσαμε».

Όπως γράφει η Daily Mail, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συζητούσαν για ποδόσφαιρο έφαγαν μπριζόλες, καναπεδάκια και τιραμισού: «Ο Σον του μιλούσε για πολλή ώρα για το ποδόσφαιρο κι εγώ μιλούσα με την βοηθό του. Μου είπε ότι Ρομάν Αμπράμοβιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιστρέψουμε.

September 23, 2022