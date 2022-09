Κίνα: Δοκιμές σε αυτοκίνητα μαγνητικής αιώρησης που τρέχουν με 230 χλμ /ώρα

Κινέζοι ερευνητές στο κινεζικό πανεπιστήμιο Southwest Jiaotong University, στο Chengdu της επαρχίας Sichuan, πραγματοποίησαν οδικές δοκιμές την περασμένη εβδομάδα με τροποποιημένα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν μαγνήτες για να «ίπτανται» 35 χιλιοστά πάνω από μια ράγα-αγωγό, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι ερευνητές εξόπλισαν τα σεντάν με ισχυρούς μαγνήτες στα δάπεδά τους, επιτρέποντάς τους να αιωρούνται πάνω από τον αγωγό μήκους σχεδόν πέντε μιλίων (8 περίπου χιλιόμετρα). Οκτώ αυτοκίνητα συνολικά δοκιμάστηκαν, και τα οχήματα έπιασαν ταχύτητες περίπου 143 μιλίων την ώρα (230 χλμ/ώρα), σύμφωνα με την αναφορά του Xinhua.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από έναν Κινέζο δημοσιογράφο δείχνει τα οχήματα να «πετούν» —αν και ανώμαλα— κατά μήκος της πίστας:

A #maglev vehicle technology test saw a 2.8-tonne car float 35 millimeters above the road and run on a highway in #Jiangsu, east China. A permanent magnet array was installed for levitation. pic.twitter.com/7vWc8TvJpn

— QinduoXu (@QinduoXu) September 12, 2022