Πρώτο κουδούνι: Πώς κύλησε η πρώτη ημέρα στα σχολεία

The Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis, attends the yearly blessing ceremony marking the start of the new school year, at the 2nd Primary School of Drapetsona, in Attica, on Sept. 12, 2022 / Αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Δραπετσόνα, στις 12 Σεπτεμβρίου, 2022

Το σημερινό πρωινό στα σχολεία αφιερώθηκε στο να δοθούν τα βιβλία στους μαθητές και μαθήτριες τους, τα οποία βέβαια είναι τα ίδια που μοιράζονται τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Τα νέα βιβλία που εξήγγειλε στο πρόσφατο παρελθόν το υπουργείο Παιδείας έχουν καθυστερήσει και θα φτάσουν στα σχολεία το έτος 2024-25, καθώς δεν έχε γίνει ακόμη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η επίσημη προκήρυξη τους. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στη Χάλκη, επισκέφθηκε τα σχολεία του νησιού για την τελετή του αγιασμού και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ευχήθηκε στους νέους το «καλή χρονιά» συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στην τελετή αγιασμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου στην Δραπετσώνα. Επέκταση ωραρίου Φέτος οι οικογένειες των μαθητών, στο 50% των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούσαν πέρυσι ως ολοήμερα, θα έχουν επέκταση του ωραρίου τους ως τις 5.30 μ.μ. καθώς και σειρά νέων δραστηριοτήτων. Φωτιά στην Ηλεία: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες – Λιποθύμησε πυροσβέστης Επίσης επεκτείνεται φέτος η «Τράπεζα θεμάτων» και θα εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του Λυκείου με επιλογή από αυτήν κατά το 50% των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών τους. Ο θεσμός πέρυσι εφαρμόστηκε μόνο στην Α και την Β τάξη του Λυκείου και υπήρχε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών θεμάτων. Δηλαδή οι καθηγητές κλήρωναν τρία διαφορετικά θέματα ανα ερώτημα και επέλεγαν εξ αυτών το καλύτερο ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να κληρωθεί τελικά ένα ασύμβατο προς την εκπαιδευτική καθημερινότητα θέμα. Ερώτημα παραμένει εάν η «Τράπεζα θεμάτων» θα εφαρμοστεί σ αυτή την μορφή της και το καλοκαίρι στις προαγωγικές εξετάσεις των τριών 3 τάξεων του Λυκείου. Διδακτικό έτος Κατά τα άλλα, το διδακτικό έτος 2022-2023 ξεκινά ολοκληρώνεται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά στις 15 Ιουνίου. Στα Γυμνάσια στις 30 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα και στις 15 Ιουνίου γίνονται οι προαγωγικές εξετάσεις. Στα Λύκεια, στις 19 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα, στη Γ΄ Λυκείου οι προαγωγικές εξετάσεις γίνονται στις 30 Μαΐου, σε τις τάξεις Α’ και Β’ Λυκείου στις 15 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις. Η κλήρωση για εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2023 και οι εξετάσεις για εισαγωγή σε πρότυπα σχολεία θα διεξαχθούν στις 29 του ίδιου μήνα Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share