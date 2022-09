ΔΕΘ: Τι θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Press conference held by Greece's Prime Minister and president of the New Democracy, Kyriakos Mitsotakis, during the 85th Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 12, 2021. / Συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της 85ης ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Με το σύνθημα «Συνέπεια – συνέχεια – σταθερότητα», που θα έχει πίσω του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 86ης ΔΕΘ στο Βελλίδειο, θα αναπτύξει όσα έχει υλοποιήσει η κυβέρνησή του, μέχρι στιγμής, αλλά και το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα, θα ανακοινώσει μία σειρά μέτρων στήριξης προς τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται να κλείσει εκ νέου τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και να δώσει «καθαρές απαντήσεις» – όπως είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – για το αν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, που ο ίδιος έφερε το 2019 λίγο μετά τη νίκη του στις εκλογές. Χαμηλότεροι φόροι, μείωση της ανεργίας, ψηφιακό κράτος, αμυντική θωράκιση της χώρας και ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, αποτελούν ορισμένες από τις πολιτικές που έγιναν πράξη μέσα σε ένα δύσκολο και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, θα υποστηρίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. Σβίγκου: Κυβέρνηση των νεοφιλελεύθερων εμμονών και των υποκλοπών η κυβέρνηση Μητσοτάκη Θα αναφερθεί στην ενεργειακή κρίση και στον δύσκολο χειμώνα που περιμένει την Ελλάδα και την Ευρώπη και θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια. Το δίλημμα και οι συνεργασίες Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα ξεκάθαρο δίλημμα προς τους πολίτες – δεδομένου ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής – καλώντας τους να επιλέξουν μεταξύ της κυβερνητικής αστάθειας και μιας ισχυρής κυβέρνησης, η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η κοινωνία το επόμενο διάστημα. Στόχος του είναι να αναμετρηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, στο πεδίο της αποτελεσματικότητας και της αντιμετώπισης κρίσεων, προκειμένου να συσπειρώσει γύρω του τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις της χώρας και τη μεσαία τάξη, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, αφού αναδείξει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, θα τείνει χείρα συνεργασίας προς τις δυνάμεις εκείνες – του κέντρου και της μεσαίας τάξης, κυρίως – που τον ανέδειξαν πρωθυπουργό το 2019, αφήνοντας ανοικτό «παράθυρο» για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, παρότι το συγκεκριμένο σενάριο δείχνει να «κάηκε» λόγω υποκλοπών. Τι αποκάλυψε στην περιοδεία του στα περίπτερα της ΔΕΘ Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο πρωθυπουργός έδωσε ένα… σπόιλερ για τις εξαγγελίες που θα κάνει στην ομιλία του το βράδυ, στη διάρκεια της περιοδείας του στα περίπτερα της ΔΕΘ, το μεσημέρι του Σαββάτου. «Θα έχουμε καλές ειδήσεις για τον πρωτογενή τομέα απόψε το βράδυ. Θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσετε αυτά που έχω να πω στην ομιλία μου», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια συνομιλίας που είχε με τρεις νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κατά την επίσκεψή του στο σταντ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, Γιώργου Γεωργαντά. Μέτρα – «ανάχωμα» στην ακρίβεια Τα νέα μέτρα που έχουν «κλειδώσει» είναι η νέα επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ αυξήσεις θα δοθούν στις συντάξεις, αλλά και στον κατώτατο μισθό. Το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί εν όψει του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, ενώ θα υπάρξει και ένα ακόμα βοήθημα – η επιταγή ακρίβειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και μία σειρά μέτρων για τους νέους, με στόχο την φθηνή στέγαση. Αυτά είναι τα μέτρα Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός: – Επιδότηση στο ρεύμα – Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης – Αύξηση στις συντάξεις – Αύξηση στον κατώτατο μισθό – Αυξημένο επίδομα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – «Επιταγή Ακρίβειας» για ευάλωτα νοικοκυριά – «Φθηνή» στέγη στους νέους Οι αλλαγές στο ενεργειακό πακέτο Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει, επίσης, ότι θα υπάρξει στήριξη στα νοικοκυριά για όσο διαρκεί η κρίση. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει περίπτωση να διευρυνθούν τα κριτήρια για όσους δικαιούνται το Power Pass, καθώς και το επίδομα θέρμανσης. Η εξειδίκευση των μέτρων Συντάξεις: Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση θα είναι άνω του 6,5% σε 1.600.000 συνταξιούχους, όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά. Επίσης, πάνω από 500.000 συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Έρχεται δεύτερη αύξηση για 280.000 παλαιούς συνταξιούχους, με πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης. Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται από την Πρωτομαγιά του 2023 ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, στα 751 ευρώ. Θα επηρεάσει 650.000 εργαζόμενους. Επηρεάζονται 23 επιδόματα και το επίδομα ανεργίας από τα 407,25 ευρώ πάει στα 461,82 ευρώ. Κατάργηση εισφοράς: Καταργείται η «μνημονιακή» εισφορά αλληλεγγύης, που επηρέαζε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Κατά τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, ωφελούνται 4.140.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και 1.000.000 συνταξιούχοι. Επίδομα στέγης: Αφορά άτοκα δάνεια για την αγορά ή την επισκευή α' κατοικίας και επιδότηση ενοικίου. Μείωση εισφορών: Η νέα μείωση εισφορών θα είναι 0,60% το 2023 και θα αφορά τόσο στον ιδιωτικό όσο και και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, στο Δημόσιο, η κράτηση 1% από τους μισθούς καταργείται.