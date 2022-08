«Λύκος» ο Κάλαϊτζιτς

Στην Αγγλία και στη Γούλβς θα συνεχίσει την καριέρα του σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Ντέιβιντ Όρνσταϊν ο Σάσα Κάλαϊτζιτς.

Ο Αγγλικός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με την Στουτγκάρδη για την παραχώρηση του Αυστριακού επιθετικού έναντι 18 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους στόχων και τερμάτων.

Συνολικά με τη φανέλα της Στουτκάρδης πραγματοποίησε 60 εμφανίσεις με 24 γκολ, ενώ έχει χριστεί και 15 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο παίκτης θα βρεθεί άμεσα στο Νησί για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με απολαβές σχεδόν τριπλάσιες από αυτές που λάμβανε στον Γερμανικό σύλλογο.

🚨 Kalajdzic set to sign a 5-year contract with the option of a further 12 months @TheAthleticUK #WWFC #VfB https://t.co/7MlipGHYJa

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2022