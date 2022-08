Χρυσοφόρα επιδρομή από τη Μύκονο στο Πόρτο Χέλι

Aerial view of Porto Cheli, a luxury seaside retreat at the east edge of the Peloponnese peninsula, Greece

Η limited edition bag, κατασκευασμένη από κροκόδειλο, συνέχιζε το ταξίδι της ενώ δύο γεροδεμένοι νεαροί bodyguards έτρεχαν ξοπίσω της κρατώντας τεράστιες απόχες. Μήπως η τσάντα ήταν μέρος της πλούσιας συλλογής της συζύγου του βούλγαρου πολυεκατομμυριούχου ή μήπως την παρέσυραν τα νερά έτσι όπως την είχε αφήσει «ανέμελα» στο τραπεζάκι περιώνυμου εστιατορίου στο κέντρο του νησιού πασίγνωστη Ελληνίδα, μέλος πανίσχυρης οικογένειας εφοπλιστών; Οι δύο σωματοφύλακες μετά από ένα δύσκολο κυνηγητό μέσα στα ορμητικά νερά της βροχής, έφθασαν με επιτυχία στο τέλος της αποστολής τους. Συνέλαβαν την τσάντα του γαλλικού ιστορικού οίκου Hermes, μία από τις ακριβότερες και πλέον chic σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η σύζυγος του βούλγαρου μεγιστάνα – γιατί αυτή ήταν η ιδιοκτήτρια της τσάντας σύμφωνα με πληροφορίες του Γκαλάτσι-Γκαλάτσι – αντάμειψε γενναιόδωρα τους δύο bodyguards που είναι μέλη της προσωπικής της φρουράς. Το επόμενο βράδυ το ζεύγος των πάμπλουτων Βούλγαρων διασκέδαζε στο περίφημο πανηγύρι της Ανω Μεράς. Ο Ερντογάν ξεπέρασε ακόμα και τον ίδιο τον… εαυτό του στις προκλήσεις Οι συγκεκριμένοι προτιμούν την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς στον ήχο του κλαρίνου, αντίθετα με άλλους βούλγαρους μεγαλοεπιχειρηματίες που δείχνουν αδυναμία στους λαοφιλείς τραγουδιστές των χρυσοφόρων συναυλιών σε trendy beach bars από την Ψαρού μέχρι τον Ορνό.