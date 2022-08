Ελλάδα – Βέλγιο 85-68: Θέαμα, περίπατος και τώρα Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδος κατατρόπωσε το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ, για τη β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 4-2. Ισοπεδωτικός και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκλήρωσε με 26 πόντους το ματς και ήταν και πάλι ο MVP της Εθνικής, με άξιο συμπαραστάτη τον «killer» Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π.)

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν καταιγιστική από την αρχή, ρίχνοντας τον ρυθμό σε συγκεκριμένα διαστήματα και ουσιαστικά δεν επέτρεψε ποτέ στους Βέλγους να μπουν στο ματς. Για την ομάδα του Ιτούδη ξεκίνησαν οι Ντόρσεϊ, Καλάθης, Παπανικολάου, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο μέσα σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Μετά την έναρξη του παιχνιδιού η FIBA ανακοίνωσε πως έγινε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ευρωπαϊκή ζώνη.

Η Εθνική έφτασε σε διψήφια διαφορά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το 17-6. Με πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα σε αυτό το διάστημα και με τον Ντόρσεϊ να ξεκινάει «καυτός» το ματς, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +15 με το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου να γράφει 30-15.

Στην δεύτερη περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε σε γενικές γραμμές με την Ελλάδα να υπερασπίζεται μια διαφορά στα όρια των 20 πόντων, φτάνοντας και στο 40-19 που ήταν και το μάξιμουμ που ξέφυγε η ελληνική ομάδα, με τους Βέλγους να βγάζουν μια αντίδραση στη δύση του δεύτερου δεκαλέπτου και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 49-33.

Χάρη σε εσάς λοιπόν, ένα ακόμη ρεκόρ! Ένα μεγάλο ευχαριστώ!!!! One more record to break! Thank you!!! #GREBEL #FIBAWC #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 https://t.co/LNQRzf529d

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) August 28, 2022