Με τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τόσο υψηλό επίπεδο -ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουκρανία από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος και η δεύτερη του Γκουτέρες- κάποιοι ήλπιζαν σε τομές, αν όχι προς μια συνολική ειρήνη, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα ζητήματα. Όμως, τίποτα από αυτά δεν φάνηκε να προχωρά ουσιαστικά. Αντιθέτως συνεχίζεται η αντιπαράθεση και οι αντεγκλήσεις γύρω από τη Ζαπορίζια, με το Κίεβο να καταγγέλλει ότι η Μόσχα σκοπεύει να αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά τις αναφορές της Ουκρανίας ζήτησε από τη Ρωσία να μην αποκοπεί ο πυρηνικός σταθμός από το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα έχει δραματικές συνέπειες καθώς η Ζαπορίζια καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της μισής χώρας. Χθες Πέμπτη ο γγ του ΟΗΕ ζήτησε ακόμα από τη Μόσχα να αποστρατιωτικοποιηθεί η περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, με τη Ρωσία να απαντά ότι αυτό θα σήμαινε ότι θα έμενε έκθετος σε τρομοκρατικές επιθέσεις και προβοκάτσιες. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται τις τελευταίες μέρες για βομβαρδισμούς και προβοκάτσιες εκατέρωθεν.

#UPDATE UN chief Antonio Guterres on Friday asked that the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power station not be cut off from Ukraine’s grid, following Ukrainian reports that Moscow is planning to do so. pic.twitter.com/DeTvUqpaYi

— AFP News Agency (@AFP) August 19, 2022